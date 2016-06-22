Украинцы не доверяют Раде больше, чем российским СМИ

Украинским средствам массовой информации доверяет чуть более четверти (26,1%) жителей нашей страны, тогда как российским - 2,4%. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Киевским международным институтом социологии.
По уровню доверия среди социальных институтов, который в целом, по словам аналитиков, упал по сравнению с предыдущим годом, украинские СМИ занимают шестую позицию в рейтинге. Опережают их по этому показателю церковь, волонтеры, армия, общественные организации и Патрульная полиция. Не доверяют отечественным СМИ 43,3% респондентов.
Российские СМИ занимают 12-ю позицию из 13. Примечательно, что им украинцы не доверяют меньше, чем Верховной Раде (76,3% и 82,1% соответственно).
Согласно исследованию, положительный баланс доверия (когда уровень доверия больше, чем недоверия) украинские СМИ сохраняют только на западе страны. Самый большой уровень недоверия - 68,2% - наблюдается на востоке Украины.
Что касается российских СМИ, то рейтинг доверия к ним низкий во всех украинских регионах. Больше всего им доверяют на юге страны (4,6%), а больше всего не доверяют на западе (94,5%).
Если сравнивать с 2015 годом, то в прошлом году украинцы стали меньше доверять как украинским, так и российским СМИ. Однако отечественные СМИ в доверии потеряли все же больше.
Динамика изменения баланса доверия-недоверия к социальным институтам в 2015-2016 годах, % опрошенных
Напомним, согласно исследованию коммуникационной маркетинговой группы Edelman, доверие общества к медиа неуклонно снижается.