Украинцы не доверяют Раде больше, чем российским СМИ

Украинским средствам массовой информации доверяет чуть более четверти (26,1%) жителей нашей страны, тогда как российским - 2,4%. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Киевским международным институтом социологии.

По уровню доверия среди социальных институтов, который в целом, по словам аналитиков, упал по сравнению с предыдущим годом, украинские СМИ занимают шестую позицию в рейтинге. Опережают их по этому показателю церковь, волонтеры, армия, общественные организации и Патрульная полиция. Не доверяют отечественным СМИ 43,3% респондентов.

Российские СМИ занимают 12-ю позицию из 13. Примечательно, что им украинцы не доверяют меньше, чем Верховной Раде (76,3% и 82,1% соответственно).