Украинцев не будут наказывать за обход блокировки российских соцсетей

Правоохранители не будут наказывать украинских пользователей российских социальных сетей и других ресурсов, запрещенных в нашей стране, за обход их блокировки. Как сообщает ТСН, об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» на канале «1+1» рассказал руководитель службы по вопросам информационной безопасности Совета нацбезопасности и обороны Валентин Петров.

"Мы не касаемся контента, и даже если какой-то пользователь обойдет блокировку, пожалуйста, пользуйтесь. Пользователи не будут никаким образом пресечены, но мы уменьшим аудиторию российских сайтов", — сказал он.

По словам Петрова, у украинских правоохранителей нет возможности преследовать пользователей за распространение преступного контента в российских соцсетях, поскольку их серверы находятся в Москве.

Напомним, 15 мая президент ввел в действие решение СНБО о применении санкций к российским Mail.ru, «Яндексу» и социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к «ДокторВеб» и «Лаборатории Касперского» и др. Санкции подразумевают запрет интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступу к этим ресурсам.