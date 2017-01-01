Украинцев не будут наказывать за обход блокировки российских соцсетей

Правоохранители не будут наказывать украинских пользователей российских социальных сетей и других ресурсов, запрещенных в нашей стране, за обход их блокировки. Как сообщает ТСН, об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» на канале «1+1» рассказал руководитель службы по вопросам информационной безопасности Совета нацбезопасности и обороны Валентин Петров.
"Мы не касаемся контента, и даже если какой-то пользователь обойдет блокировку, пожалуйста, пользуйтесь. Пользователи не будут никаким образом пресечены, но мы уменьшим аудиторию российских сайтов", — сказал он.
По словам Петрова, у украинских правоохранителей нет возможности преследовать пользователей за распространение преступного контента в российских соцсетях, поскольку их серверы находятся в Москве.
Напомним, 15 мая президент ввел в действие решение СНБО о применении санкций к российским Mail.ru, «Яндексу» и социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к «ДокторВеб» и «Лаборатории Касперского» и др. Санкции подразумевают запрет интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступу к этим ресурсам.
Украинские провайдеры, которые откажутся блокировать попавшие под санкции российские сайты,будут привлекаться к административной ответственности и оштрафованы. Максимальная сумма штрафа составляет 3,4 тыс. грн, а за повторное нарушение — 5,1 тыс. грн.
Фото: Kp.ru
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