Украинский журналист в плену ДНР объявил голодовку

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший народный депутат Украины Егор Фирсов.

По словам, Фирсова, голодовка Асеева длится уже неделю. Как стало известно экс-нардепу, причиной для объявления голодовки стали плохие условия содержания Станислава.

«Стас содержится в сыром помещении, болеет, но не получает необходимых лекарств. Кроме того, сама ситуация дикая – ведь в боевых действиях он не участвовал, никаких преступлений не совершал и находится в плену только за то, что работал журналистом», – пишет возмущенный Фирсов.

Экс-депутат также просит международные организации обратить внимание на голодовку украинского пленника и способствовать процессу обмена гражданина Украины, незаконно удерживаемого преступной властью «ДНР».

В комментарии «Громадському» Егор Фирсов не стал раскрывать источник, от которого получил информацию о пленном журналисте, однако уточнил: «В последний месяц у него [Асеева] была температура, он кашляет. Я знаю, что лекарства ему давали только один раз».

Напомним, 2 июня украинский журналист Станислав Асеев пропал на востоке Украины на территории, которую контролируют боевики самопровозглашенных республик. Асеев работал в свое время с такими СМИ, как «Зеркало недели», «Український тиждень» и «Радио Свобода». В последнем издании он работал над проектом «Радио Донбасс. Реалии».