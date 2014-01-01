Украинский журналист, писавший для «Русской весны», получил 5 лет тюрьмы

Суд приговорил херсонского журналиста к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности, на основании материалов которой и был вынесен приговор.

По данным следствия, журналист нескольких херсонских местных газет в мае 2014 года присоединился к боевикам, став военным корреспондентом интернет-изданий «Политнавигатор» и «Русская весна». Там он опубликовал ряд антиукраинских материалов, направленных на дискредитацию действующей власти и срыв мобилизации, в своих текстах полностью поддерживал пророссийскую идеологию.

"С октября 2014-го до марта 2015-го злоумышленник находился в составе незаконного вооруженного формирования «Сомали». Он неоднократно совершал вооруженные нападения на подразделения сил АТО и правоохранителей, после чего снова вернулся к пропагандистской антиукраинской деятельности. Мужчина неоднократно выезжал в Россию и временно аннексированного Крыму для получения инструкции от кураторов антиукраинских информационных кампаний", – рассказали в СБУ.

Задержан журналист был в июне этого года при попытке въезда в страну через Харьковскую область. Его имя в спецслужбе не называют.