Украинский фотограф стал призером Leica Oskar Barnack Award

"Никогда не знаешь, чего ожидать от итогов того или иного конкурса, однако в этом году я чувствовал, что могу рассчитывать на позитивный результат. Но что все сложится настолько удачно – нет, такого я не ожидал", –говорит Мельниченко.

Главный же приз достался норвежцу Терье Абусдалю, который награжден денежной премией в размере 25 тыс. евро. Его проект Slash and Burn был снят на юго-востоке Норвегии и рассказывает о жизни лесных финнов – этнической группы, культура и язык которой почти вымерли. Сейчас большинство из них продолжает жить в тесной связи с природой, в основном они работают лесорубами, лесниками и фермерами.