Украинский фотограф стал призером Leica Oskar Barnack Award

Украинский фотограф Сергей Мельниченко вошел в число призеров международного конкурса для перспективных и профессиональных фотографов Leica Oskar Barnack Award, сообщает издание Bird In Flight.
В качестве вознаграждения он получит 10 тыс. евро за победу в категории «Новое имя». Серия фотографа называется Behind The Scenes и посвящена закулисной жизни китайских ночных клубов.
"Никогда не знаешь, чего ожидать от итогов того или иного конкурса, однако в этом году я чувствовал, что могу рассчитывать на позитивный результат. Но что все сложится настолько удачно – нет, такого я не ожидал", –говорит Мельниченко.
Главный же приз достался норвежцу Терье Абусдалю, который награжден денежной премией в размере 25 тыс. евро. Его проект Slash and Burn был снят на юго-востоке Норвегии и рассказывает о жизни лесных финнов – этнической группы, культура и язык которой почти вымерли. Сейчас большинство из них продолжает жить в тесной связи с природой, в основном они работают лесорубами, лесниками и фермерами.
Напомним, в июне Графический дизайнер из Киева Влад Василькевич стал призером конкурса iPhone Photography Awards 2017.
Заглавное фото: Facebook Сергея Мельниченко