ТЕЛЕКРИТИКА

Украинский фотограф стал призером Leica Oskar Barnack Award

Общество

Украинский фотограф Сергей Мельниченко вошел в число призеров международного конкурса для перспективных и профессиональных фотографов Leica Oskar Barnack Award, сообщает издание Bird In Flight.

В качестве вознаграждения он получит 10 тыс. евро за победу в категории «Новое имя». Серия фотографа называется Behind The Scenes и посвящена закулисной жизни китайских ночных клубов.

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"Никогда не знаешь, чего ожидать от итогов того или иного конкурса, однако в этом году я чувствовал, что могу рассчитывать на позитивный результат. Но что все сложится настолько удачно – нет, такого я не ожидал", –говорит Мельниченко.

Главный же приз достался норвежцу Терье Абусдалю, который награжден денежной премией в размере 25 тыс. евро. Его проект Slash and Burn был снят на юго-востоке Норвегии и рассказывает о жизни лесных финнов – этнической группы, культура и язык которой почти вымерли. Сейчас большинство из них продолжает жить в тесной связи с природой, в основном они работают лесорубами, лесниками и фермерами.

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Напомним, в июне Графический дизайнер из Киева Влад Василькевич стал призером  конкурса iPhone Photography Awards 2017.

Заглавное фото: Facebook Сергея Мельниченко

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