Украинские журналисты требуют от Лукашенко освободить журналиста канала «Белсат»

Об этом сообщает Институт массовой информации.

"Согласно милицейским протоколам, а также показаниями "свидетелей", Александр Борозенко на праздновании Дня Воли 25 марта ругался матом и размахивал руками. Однако момент задержания Александра Борозенко зафиксирован на видео. Он вел прямой эфир с места событий, вел себя вполне спокойно и неоднократно повторял сотрудникам ОМОН: "Журналист! Журналист!", - говорится в обращении.

Авторы обращения отмечают, что поскольку это видео ни стало доказательством невиновности для судьи Тамары Мотыль, они считают, что суд над Александром Борозенко является формой репрессий и запугивания за его профессиональную деятельность.

"Мы сожалеем, что на "островке стабильности и спокойствия", в Беларуси наши коллеги вынуждены применять такие чрезвычайные способы защиты собственного достоинства, как голодание. Считаем, что Александр Борозенко за свою честность и совесть заслуживает уважения. Выражаем свой протест против незаконного преследования журналиста при исполнении профессиональных обязанностей и требуем от белорусских властей немедленного освобождения Александра Борозенко ", - говорится в обращении.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Борозенко объявил голодовку.

Фото: Наша Ніва