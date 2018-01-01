Украинские пограничники задержали оппозиционного азербайджанского журналиста

В субботу, 14 сентября, украинские пограничники задержали в международном аэропорту «Борисполь» гражданина Нидерландов, которого разыскивает Интерпол. Это произошлов ходе оформления пассажиров авиарейса «Киев-Дюссельдорф», сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По информации Интерпола, мужчина числится в международном розыске с целью ареста для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество и незаконную миграцию. После задержания он был передансотрудникам Нацполиции.

Как уточнила в своем Facebook директор Института массовой информации, задержанным является азербайджанский журналист Фикрат Гусейнов («Туран ТВ» и газета «Азалдыг»). "Если подтвердится, что он был в базе Интерпола, то это будет уже второй случай, когда репрессивные режимы используют Интерпол с целью давления на неугодных журналистов. Первый случай, это узбекский журналист Нарзулло Охунжонов, который сейчас находится в СИЗО, и которого Узбекистан обвинил в присвоении $2 тыс. (без единого свидетеля и доказательства)", – написала она.

Как рассказал «Радио Свобода» координатор проекта «Без границ» Максим Буткевич, журналист был задержан уже по дороге из Украины, тогда как на въезде у него проблем не было. В Киев он приехал 7 октября.

На этой неделе будет решаться вопрос о его временном аресте на 40 дней.

Как известно, Фикрет Гусейнов покинул Азербайджан 10 лет назад, после того как его похитили и избили. Похитители найдены не были. По словам его коллег, он получил гражданство Нидерландов и сотрудничает с оппозиционным телеканалом «Туран», который транслируется из-за рубежа.

Фото: Facebook Фикрета Гусейнова