Украинизацию печатных СМИ и телевидения поддерживает более 60% украинцев

В украинском обществе в целом нет неприятия большинством предлагаемых в языковых законопроектах норм, которые вызвали резонанс в СМИ. Об этом «Тижню» рассказала социолог Анна Зализняк, ссылаясь на данные исследования при ее участии относительно языковой ситуации в Украине, проведенного в начале года при содействии немецкого Фонда Фольксвагена.

По результатам опроса, поддержку украинизации в сфере медиа выразили более 60% респондентов. Так, относительно государственного языка распространения и демонстрации фильмов — 63%, относительно украинского языка на телевидении и радио с установлением квот для нацменьшинств — 67%, относительно издания печатных СМИ на украинском языке — 68%, а относительно языка рекламы — 68%.

По словам социолога, 76% респондентов положительно или скорее положительно относятся к введению экзамена или аттестации для госслужащих на знание украинского языка. Введение экзамена для получения гражданства Украины поддерживает или скорее поддерживает 61%. Еще 88% положительно и скорее положительно относятся к утверждению, что каждый гражданин обязан владеть украинским как языком своего гражданства, а 90% считают его необходимым для всех госслужащих и руководителей медучреждений.

Опрос проводился в феврале методом личного интервью более 2 тыс. респондентов по всей Украине, а также собеседований в рамках фокус-групп в четырех городах - Киеве, Харькове, Львове и Одессе.

Фото: Segodnya.ua