Украина впервые в списке стран, где журналистов арестовывают из-за их работы

Комитет по защите журналистов (CPJ) впервые внес нашу страну в список государств, в которых журналистов арестовывают за их профессиональную деятельность.
Вместе с Украиной впервые в него попали и Алжир, Камбоджа, Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Гватемала, Ирак, Марокко, Нигер, Пакистан, Сомали и Уганда.
В целом же, отмечают в CPJ, сейчас в разных странах находятся под арестом или отбывают тюремное заключение за свою деятельность рекордное количество журналистов – 262. Это на три человека больше, чем в прошлом году, когда был установлен очередной антирекорд.
Отметим, что организация включает в этот список только те случаи, когда представителя СМИ заключили под стражу в признанном государстве. Если журналист находится в плену у боевиков – в статистику его не включают.
Больше арестованных журналистов уже второй год подряд в Турции (73), что связано с давлением властей после неудачной попытки государственного переворота летом 2016 года. Значительное число журналистов арестованы в Китае (41) и Египте (20).
CPJ также сообщили, что в прошлом году организация добилась досрочного освобождения по меньшей мере 67 журналистов во всем мире.
Напомним, в Украине под арестом в связи с обвинениями в госизмене, терроризме и разжигании национальной розни сейчас находится журналист и блогер Василий Муравицкий.
Фото: rian.com.ua