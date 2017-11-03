ТЕЛЕКРИТИКА

Украина впервые в списке стран, где журналистов арестовывают из-за их работы

Общество

Комитет по защите журналистов (CPJ) впервые внес нашу страну в список государств, в которых журналистов арестовывают за их профессиональную деятельность.

Вместе с Украиной впервые в него попали и Алжир, Камбоджа, Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Гватемала, Ирак, Марокко, Нигер, Пакистан, Сомали и Уганда.

В целом же, отмечают в CPJ, сейчас в разных странах находятся под арестом или отбывают тюремное заключение за свою деятельность рекордное количество журналистов – 262. Это на три человека больше, чем в прошлом году, когда был установлен очередной антирекорд.

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Отметим, что организация включает в этот список только те случаи, когда представителя СМИ заключили под стражу в признанном государстве. Если журналист находится в плену у боевиков – в статистику его не включают.

Больше арестованных журналистов уже второй год подряд в Турции (73), что связано с давлением властей после неудачной попытки государственного переворота летом 2016 года. Значительное число журналистов арестованы в Китае (41) и Египте (20).

CPJ также сообщили, что в прошлом году организация добилась досрочного освобождения по меньшей мере 67 журналистов во всем мире.

Напомним, в Украине под арестом в связи с обвинениями в госизмене, терроризме и разжигании национальной розни сейчас находится журналист и блогер Василий Муравицкий.

Фото: rian.com.ua

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