Украина попала в «зону свободы» на мировой карте интернет-цензуры

Блог WhoIsHostingThis проанализировал степень открытости интернета в разных странах и собрал полученные данные в карту мировой интернет-цензуры. Украина оказалась одной из самых свободных интернет-зон в мире, сообщает AIN.UA.
К такому выводу аналитики пришли, проанализировав количество запретных тем и категорий контента, которые могут подвергаться чисткам в онлайн-пространстве исследуемых стран.
Так, наша страна находится в белой зоне на карте интернет-цензуры, как и почти вся Западная Европа, Австралия, Северная и Южная Америки. Это означает, что запретов здесь мало или почти нет. По данным WhoIsHostingThis, цензуре в Украине подлежат лишь торрент-площадки.
Черным на карте отмечены самые несвободные страны, в которых цензура распространяется и на соцсети и политические медиа, а еще запрещена порнография. Почти вся Азия на карте изображена в черных и серых тонах. Самыми «темными» с точки зрения интернет-свободы странами стали Китай, Саудовская Аравия, Йемен, Сирия, Таиланд, Узбекистан и Таджикистан. Северная Корея может похвастаться самым глубоким оттенком черного.
Некоторые постсоветские страны или страны из сферы влияния СССР, например Беларусь, Молдова, Сирия и Россия, также отмечены как такие, в которых все еще жестко контролируется политическая тема. В некоторых из них блокировке для сограждан также подвергается контент в соцсетях.
Напомним, по данным Freedom House, Украина по уровню политических прав и гражданских свобод оказалась среди «частично свободных» стран.
Заглавное фото: Pixabay.com / harshahars