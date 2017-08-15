Украина попала в «зону свободы» на мировой карте интернет-цензуры

Блог WhoIsHostingThis проанализировал степень открытости интернета в разных странах и собрал полученные данные в карту мировой интернет-цензуры. Украина оказалась одной из самых свободных интернет-зон в мире, сообщает AIN.UA.

К такому выводу аналитики пришли, проанализировав количество запретных тем и категорий контента, которые могут подвергаться чисткам в онлайн-пространстве исследуемых стран.

Так, наша страна находится в белой зоне на карте интернет-цензуры, как и почти вся Западная Европа, Австралия, Северная и Южная Америки. Это означает, что запретов здесь мало или почти нет. По данным WhoIsHostingThis, цензуре в Украине подлежат лишь торрент-площадки.