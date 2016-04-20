Украина поднялась на пять позиций в рейтинге свободы прессы

Наша страна заняла 102-е место (из 180) рейтинге свободы СМИ в мире по состоянию на 2017 год, поднявшись по сравнению с прошлым годом на пять позиций. Индекс свободы СМИ ежегодно публикует международная организация «Репортеры без границ».

Как сообщает DW, показатели организация рассчитывает на основе ряда параметров, среди которых - разнообразие медиа и их независимость, условия работы журналистов и самоцензура, правовая защита и институциональная прозрачность.

Пресс-секретарь «Репортеров без границ» Ульрике Груска пояснила, что улучшение позиции Украины объясняется, в частности, уменьшением случаев насилия против журналистов.

Вместе с тем, по данным организации, в ряде демократических стран наблюдаетсясужение свободы прессы. Например, в США, которые потеряли две позиции и оказались на 43-м месте. Причина - учащение расследований против инвестигативных (занимающихся журналистскими расследованиями) журналистов и обличителей, как и задержаний представителей СМИ во время освещения акций протеста.

Польша при правлении правоконсерваторив потеряла семь позиций и заняла 54-е место, в частности из-за усиления контроля власти за общественным вещателем. Турция с жесткими мерами после неудачного путча потеряла четыре позиции и заняла 155-е место. Также ухудшилась ситуация со свободой прессы в Великобритании (40-е), Нидерландах (5-е) и Канаде (22-е).

Россия осталась на 148-м месте из-за подавления оппозиционных СМИ, отмечают в организации.

Возглавляют рейтинг Норвегия и Швеция, которые улучшили свои результаты благодаря либеральному доступу к публичной информации и законодательству, защищающему источники журналистов.

Напомним, в 2016 году Украина заняла 107 место, улучшив свое положение на 22 позиции.

Фото: Kmu.gov.ua