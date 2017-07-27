Украина намного реже просит Google удалить контент, чем Россия и США

В течении 2016 года украинские правоохранители направили Google запросы на раскрытие данных 28 пользователей, которые были частично удовлетворены. Для сравнения, российские спецслужбы пытались получить доступ к 392 аккаунтам, а американские – к более 27 тыс. Как сообщает AIN.UA, об этом говорится в новом отчете Google Transparency Report.

Вместе с тем количество запросов на доступ к аккаунтам пользователей из Украины растет – в 2015 году украинские власти запросили у компании раскрытие данных всего девяти пользователей, которые не были удовлетворены.

Кроме того, согласно отчету, украинские власти сравнительно редко требуют от компании удалить из сети контент, который, по их мнению, нарушает какие-либо законы или чьи-то права. Часто такой контент классифицируют как экстремистский, пропагандистский или содержащий призывы к суициду.

Так, в 2016-м в Google от украинского правительства поступило 40 запросов на удаление в общей сложности 107 записей преимущественно по причине содержания клеветы (78), а также нарушения авторских прав (14), критики власти (8) и др. Преимущественно речь шла о ресурсах из поиска. Также украинские власти попросили удалить шесть публикаций в YouTube и два поста в блогах.

В лидеры по количеству запросов на удаление контента в прошлом году начала выходить Россия: более половины всех запросов были отправлены из РФ (13,2 тыс. из общего числа 20 тыс.+ по всем странам). 85% российских запросов были направлены с целью обеспечения нацбезопасности, 5% запросов относились к критике представителей власти, 2% были связаны с пропагандой суицида и другими нарушениями законодательства. США направили чуть более тысячи запросов на удаление контента.

Фото: Flickr.com / Robert Scoble