Украина начнет блокировать телерадиовещание сепаратистов до конца года

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в зоне проведения АТО провел испытания первого опытного образца комплексной системы информационного противодействия, сообщает его пресс-служба.

Эта система позволит блокировать антиукраинское телерадиовещание. "Что важно, эта система позволяет избирательно блокировать аналоговые, цифровые и спутниковые телерадиоканалы, которые распространяют сепаратистскую и пророссийскую пропаганду, и одновременно не мешать работе украинского телерадиоэфира", – уточнил Турчинов.

Испытания системы прошли успешно. По словам главы Госспецсвязи Леонида Евдоченко, после завершения испытаний системы необходимо около четырех месяцев для ее развертывания вдоль всей линии разграничения.

Напомним, в начале марта самопровозглашенная «ДНР» расширила вещание своих теле- и радиоканалов на юго-восток Украины – Днепропетровскую, Харьковскую и Херсонскую области. После этого министр информационной политики Юрий Стець пообещал вынести на СНБО вопрос о глушении сигнала каналов сепаратистов.

В апреле Госспецсвязи сообщила, что разработала проект информационной защиты страны, позволяющий блокировать российское телерадиовещание, а также вещание, которое ведется с неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса, вдоль линии разграничения в зоне АТО.

Фото: Turchynov.com