Ученые открыли принцип, по которому взаимосвязан мозг разных людей

Профессор Дигби Татум (Digby Tantum) из Шеффилдского университета изучает мозг человека и то, как люди общаются. Именно он заявил, что человеческий мозг разных людей взаимосвязан по типу wi-fi и работает как беспроводной «сканер» человеческих эмоций. Это позволяет нам получать гораздо больше информации о других людях, чем мы знаем.

Профессор считает, что язык играет только частичную роль в том, как общаются люди, и что на самом деле мозг работает на основе микросигналов, которые передают то, что человек думает. Именно это объясняет чувство, когда люди «нутром чувствуют» что-то о другом человеке или ситуации, и этому нет никаких логических объяснений.

Так, профессиональные игроки в покер считают, что они могут собрать «подсказки» от своих оппонентов, лишь глядя на их микродвижения. Кроме того, это может также объяснить, почему смех «заразен».

«Я называю это межмозгом, – отметил Татум. – Одно из преимуществ заключается в том, что связь существует в фоновом режиме. Мы принимаем это как нечто само собой разумеющееся, если оно не выходит на поверхность наших умов. У людей с аутизмом такая связь с другими практически не работает».

Профессор также предупредил, что общение через видеозвонки может прервать этот процесс и нанести непоправимый вред.