Ученые нашли способ отсрочить глобальное потепление

Исследователи задействовали шесть компьютерных моделей комплексной оценки, которые разрабатывали сценарии, ограничивающие потепление. В рамках пяти разных социально-экономических путей развития общества было выявлено, как меняется подход к решению климатических проблем в зависимости от скорости демографического и экономического прироста и исторического контекста.

Модели спрогнозировали снижение тепературы там, где наблюдается быстрый переход от использования ископаемого топлива к низкоуглеродным источникам энергии, снижение потребления электричества и активная борьба с CO2.

В местах, где превалирует социальное и экономическое неравенство и слабая экологическая политика, температура, наоборот, будет повышаться.