Ученые нашли способ отсрочить глобальное потепление

В 2015 году в рамках Конвенции ООН об изменении климата было подписано Парижское соглашение, регулирующее меры по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. Тогда же решили ограничить глобальное потепление до 1,5 °C. Недавно команда во главе с ученым Юрием Рогелем выяснила, как достичь этой цели.
Исследователи задействовали шесть компьютерных моделей комплексной оценки, которые разрабатывали сценарии, ограничивающие потепление. В рамках пяти разных социально-экономических путей развития общества было выявлено, как меняется подход к решению климатических проблем в зависимости от скорости демографического и экономического прироста и исторического контекста.
Модели спрогнозировали снижение тепературы там, где наблюдается быстрый переход от использования ископаемого топлива к низкоуглеродным источникам энергии, снижение потребления электричества и активная борьба с CO2.
В местах, где превалирует социальное и экономическое неравенство и слабая экологическая политика, температура, наоборот, будет повышаться.
Согласно самым радужным сценариям, к 2030 году уровень парниковых газов достигнет своего пика и начнется их постепенное исчезновение, которое будет продолжаться в течение следующих двух-трех десятилетий. Между 2055 и 2075 годами они полностью пропадут.
К 2050 году спрос на энергию снизится на 10–40%, причем 60% электричества будет вырабатываться с помощью возобновляемых источников энергии (ветер, солнечный свет, вода), а значит, не нужно будет использовать ископаемое топливо.
«Ценность нашей работы заключается в том, что мы приняли во внимание множество факторов, и это помогло нам изучить условия, при которых снижение потепления будет возможно, − говорит соавтор статьи Кейван Риахи .
«Мы предоставили широкой общественности информацию о благоприятных условиях для достижения одной из целей Парижского соглашения, – говорит Рогель. – Однако нам и всему миру предстоит еще колоссальная работа».