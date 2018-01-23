ТЕЛЕКРИТИКА

Ученые нашли способ отсрочить глобальное потепление

Общество

В 2015 году в рамках Конвенции ООН об изменении климата было подписано Парижское соглашение, регулирующее меры по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. Тогда же решили ограничить глобальное потепление до 1,5 °C. Недавно команда во главе с ученым Юрием Рогелем выяснила, как достичь этой цели.


Исследователи задействовали шесть компьютерных моделей комплексной оценки, которые разрабатывали сценарии, ограничивающие потепление. В рамках пяти разных социально-экономических путей развития общества было выявлено, как меняется подход к решению климатических проблем в зависимости от скорости демографического и экономического прироста и исторического контекста.

Модели спрогнозировали снижение тепературы там, где наблюдается быстрый переход от использования ископаемого топлива к низкоуглеродным источникам энергии, снижение потребления электричества и активная борьба с CO2.

В местах, где превалирует социальное и экономическое неравенство и слабая экологическая политика, температура, наоборот, будет повышаться.

Общество

Ученые предупреждают о надвигающейся глобальной катастрофе

Согласно самым радужным сценариям, к 2030 году уровень парниковых газов достигнет своего пика и начнется их постепенное исчезновение, которое будет продолжаться в течение следующих двух-трех десятилетий. Между 2055 и 2075 годами они полностью пропадут.

К 2050 году спрос на энергию снизится на 10–40%, причем 60% электричества будет вырабатываться с помощью возобновляемых источников энергии (ветер, солнечный свет, вода), а значит, не нужно будет использовать ископаемое топливо.

«Ценность нашей работы заключается в том, что мы приняли во внимание множество факторов, и это помогло нам изучить условия, при которых снижение потепления будет возможно, − говорит соавтор статьи Кейван Риахи .

«Мы предоставили широкой общественности информацию о благоприятных условиях для достижения одной из целей Парижского соглашения, – говорит Рогель. – Однако нам и всему миру предстоит еще колоссальная работа».

Статьи по теме

Главное в разделе

Общество

25 горячих поцелуев от «Телекритики»

Общество

Алла Мазур получила награду от Анджелины Джоли

Популярное на Телекритике



Дуся

Топ-10 самых странных YouTube-каналов

Дуся

Они никогда не получат «Оскар»: 10 лучших из худших треш-фильмов

Культура

Нет, вы так не можете. Часть ІІ

Бизнес

«Менталист» по-украински: плохая игра актеров, мистика и дорогие авто