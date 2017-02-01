Убийство Шеремета могло быть политическим заказом из РФ – Аваков

Следствие не исключает, что убийство журналиста Павла Шеремета было политическим заказом, которое могли организовать в России. Об этом заявил на пресс-конференции глава МВД Арсен Аваков, передает «Украинская правда».

"Следствие не исключает версию заказного политического убийства, заказ на которое поступил именно из Российской Федерации", – сказал министр.

Он также вспомнил съемочную группу «17-го канала», первой оказавшейся на месте взрыва."На месте преступления в момент его совершения присутствовала съемочная группа «17-го канала», которая вела прямую трансляцию событий. Ровно такая же ситуация была у нас 16 апреля 2015 года во время ситуации вокруг убийства Олеся Бузины. Журналисты заявляли, что в обоих случаях оказались на местах убийств случайно", – отметил Аваков.

Напомним, следствие отрабатывает пять версий относительно мотивов убийства журналиста. Однако приоритеной считают все жеего профессиональную деятельность.

Фото: kmu.gov.ua