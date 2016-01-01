«UA:Перший» запускает новое кулинарное шоу

Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Программа будет выходить по будням в 9:00. "Во всех регионах Украины сохраняются собственные традиции. Это касается и кухни - разнообразные вкусовые предпочтения почти в каждой области. Поэтому «UA:Перший» решил собрать гастрономические особенности из разных уголков Украины в проекте«Украина на вкус»", - говорится в анонсе программы.

В первых выпусках программы зрители познакомятся с рецептами Полтавской, Черкасской и Сумской областей. В частности, кулинарные мастера из Полтавы покажут свое видение приготовления ризотто по-армейски, кордон блю из свинины с овощами, а также сладких десертов - конфет и пряников. Сумские повара научат рецептам чак-чака и традиционного бануша. А вот кулинар из Черкащины покажет рецепт приготовления судака в молочном соусе.

Также сообщается, что вскоре «UA:Перший» запустит еще один кулинарный проект, который расскажет об истории и традиции приготовления пищи со всего мира. «Мир на вкус» выйдет в эфир с 3 февраля.