У жителей пограничных сел Одесской области нет доступа к украинскому ТВ и радио

Жители ряда приграничных населенных пунктов Одесской области не имеют доступа к украинским телеканалам, радиостанциям и сетям мобильных операторов. Как сообщают «Українські новини», об этом рассказал заместитель губернатора Сергей Колебошин.

"Пока мы ехали по автодороге от Рени до Измаила, наш FM-тюнер в автомобиле не поймал ни единой украинской радиостанции. При этом, постоянно поддерживая режим сканирования, мы находили только молдавские или румынские радиостанции", – добавил он.

Кроме того, по словам Колебошина, в Тарутинском районе области уровень сигнала украинских мобильных операторов настолько низкий, что жители вынуждены пользоваться сим-картами заграничных операторов.

Напомним, в начале июля одесские активисты обратилась в профильные комитеты Верховной Рады, Национальную экспертную комиссию по защите общественной морали, Госкино и Госкомтелерадио с требованием запретить российский мультсериал «Маша и медведь».

Фото: Facebook Сергея Колебошина