У следствия до сих пор нет подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета все еще нет подозреваемых, которых можно было бы с уверенностью судить. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко.

"По делу Шеремета пока у следствия, к сожалению, нет подозреваемых, на которых можно было бы с уверенностью подавать в суд как на людей, которые это сделали", – сказал он.

Нардеп напомнил, что Украина является членом Конвенции по защите прав человека, поэтому решения украинских судов могут быть оспорены в Европейском суде по правам человека. "Давайте мы кого-то осудим за две недели, потом этот же человек получит решение в ЕСПЧ о том, что была нарушена процедура", – добавил Геращенко.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля, в котором он направлялся на работу. В сентябре 2017-го ООН выразила обеспокоенность тем, что украинские правоохранители до сих пор не расследовали убийство журналиста.

Фото: Facebook Антона Геращенко