Турецким СМИ запретили писать о расследовании убийства российского посла

Турецким средствам массовой информации запретили освещать расследование убийства российского посла Андрея Карлова, сообщает «Дождь».

Соответствующее решение принял суд. По его мнению, появление в СМИ информации о расследовании и людях, имеющих к нему отношение, может стать препятствием для его проведения.

Таким образом, прессе запрещено публиковать не только информацию о расследовании, но и фотографии убийства, до тех пор пока расследование не будет завершено.

Напомним, посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря в центре современного искусства в Анкаре. Его застрелил 22-летний Мевлют Алтынташ, попавший на выставку под видом охранника. После того как Алтынташ несколько раз выстрелил в спину российскому послу, он начал выкрикивать исламистские лозунги. Позже полиция застрелила его.