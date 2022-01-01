ТСН сообщила о новых фактах в расследовании коррупции в Госкино; Филипп Ильенко называет их манипулятивными

Программа ТСН, которая выходит на телеканале «1+1», в своем выпуске за 21 октября рассказала, что узнала о новых фактах из расследования киевской прокуратуры относительно нарушений в деятельности кинокомпаний, получивших финансирование от Госкино.
В сюжете говорится, что, по данным следователей, госсредства, выделенные на украинское кино, переводились в наличные через фиктивные фирмы. В справке относительно соответствующего уголовного производства, которой располагают журналисты, содержатся схемы растрат и называются имена фигурантов.
"Растрата денег совершалась путем искусственного завышения сметной стоимости под видом проведения несуществующих работ фиктивными предприятиями и подконтрольными Владимиру Филиппову (кинопродюсер. – ТК) лицами, зарегистрированными в качестве частных предпринимателей", – говорится в справке и добавляется, что у продюсера есть договоренность с налоговиками о непроведении проверок.
В свою очередь глава Госкино Филипп Ильенко назвал сюжет ТСН манипулятивным и отметил, что в справке, на которую ссылаются журналисты, отсутствуют реквизиты, подпись или печать, не указано, кто именно ее подготовил.
"«Фабула» справки, по стилю подачи информации и по содержанию, удивительным образом напоминает сюжеты из цикла «Коррупция в Госкино» редакции ТСН, начиная еще с того, в котором об уголовном производстве в прокуратуре города Киева не упоминалось. В справке не приводятся доказательства, которые бы подтверждали обвинения или подозрения, высказанные каналом «1+1»", – написал он в своем Facebook.
Напомним, в середине июня в ТСН вышел сюжет о коррупции в Госкино. В ответ на него свою поддержку ведомству и ее главе выразили в открытом письме около 200 украинских кинематографистов. А на «1+1» тогда сообщили, что данный сюжет – лишь начало расследований о коррупции чиновников Госкино. После этого в ТСН вышло еще несколько сюжетов о деятельности Госкино, в ответ на которые Филипп Ильенко обвинил «1+1» в создании предвзятых и манипулятивных сюжетов.
В начале августа прокуратура Киева сообщила, что выявила нарушения в деятельности кинокомпаний, получивших финансирование от Госкино. По информации ТСН, под проверки попали все компании, которые в течение последних трех лет получали бюджетное финансирование, среди которых, в частности, – Киностудия Довженко, «Пронто фильм», «Анимаград», студия «Кинороб», «Инсайт медиа», «Директория кино» и др., а также глава Госкино Филипп Ильенко.