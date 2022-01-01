ТСН сообщила о новых фактах в расследовании коррупции в Госкино; Филипп Ильенко называет их манипулятивными

Программа ТСН, которая выходит на телеканале «1+1», в своем выпуске за 21 октября рассказала, что узнала о новых фактах из расследования киевской прокуратуры относительно нарушений в деятельности кинокомпаний, получивших финансирование от Госкино.

В сюжете говорится, что, по данным следователей, госсредства, выделенные на украинское кино, переводились в наличные через фиктивные фирмы. В справке относительно соответствующего уголовного производства, которой располагают журналисты, содержатся схемы растрат и называются имена фигурантов.

"Растрата денег совершалась путем искусственного завышения сметной стоимости под видом проведения несуществующих работ фиктивными предприятиями и подконтрольными Владимиру Филиппову (кинопродюсер. – ТК) лицами, зарегистрированными в качестве частных предпринимателей", – говорится в справке и добавляется, что у продюсера есть договоренность с налоговиками о непроведении проверок.