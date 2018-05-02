Царство ботов: фейковые страницы в Facebook все сложнее отследить

Создатели фейковых учетных записей и новостных страниц учатся на своих ошибках, поэтому отследить и выявить их становится все сложнее. По словам экспертов по кибербезопасности, Facebook на данный момент остается популярной платформой для политической дезинформации.
Старший научный сотрудник Вашингтонской цифровой лаборатории судебной экспертизы Бен Ниммо утверждает, что создатели новых фейковых страниц используют меньше оригинального языка, а просто копируют тексты из интернета.
«Лингвистические ошибки откинули бы их назад к периоду с 2014 до 2017 года», – сказал Ниммо агентству Reuters. «По некоторым новым случаям фейков кажется, что они осознали это, и теперь дают меньше оригинального контента. Длинные посты чаще всего просто копируются с других американских веб-сайтов. Это делает их менее подозрительными».
Согласен с ним и исполнительный директор аналитической компании Graphika Джон Келли:
«Эти актеры учатся на предыдущих ошибках. И чем больше игроков в мире изучают эти темные искусства, тем проще им скрыться среди множества людей, использующих те же учебники».
Раньше создатели фейков просто шерили на страницах громкие публикации новостных ресурсов, таких как Russia Today, и их было проще идентифицировать. Но теперь они делают контент более разнообразным, а его источники – менее заметны.
«Фейковые новости, которые они шерят, сопровождаются более качественными картинками, их домены стали правдоподобнее, информация берется с малоизвестных сайтов и небольших блогов», – констатирует Филипп Ховард, профессор Оксфордского университета и директор Института интернета в Оксфорде.
Напомним, что этой весной фонд Hewlett сообщил о своем намерении выделить $10 млн на борьбу с политической дезинформацией в интернете. Обещанная сумма будет выплачена разным аналитическим компаниям в течение двух лет.