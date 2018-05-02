Царство ботов: фейковые страницы в Facebook все сложнее отследить

Старший научный сотрудник Вашингтонской цифровой лаборатории судебной экспертизы Бен Ниммо утверждает, что создатели новых фейковых страниц используют меньше оригинального языка, а просто копируют тексты из интернета.

«Лингвистические ошибки откинули бы их назад к периоду с 2014 до 2017 года», – сказал Ниммо агентству Reuters. «По некоторым новым случаям фейков кажется, что они осознали это, и теперь дают меньше оригинального контента. Длинные посты чаще всего просто копируются с других американских веб-сайтов. Это делает их менее подозрительными».

Согласен с ним и исполнительный директор аналитической компании Graphika Джон Келли:

«Эти актеры учатся на предыдущих ошибках. И чем больше игроков в мире изучают эти темные искусства, тем проще им скрыться среди множества людей, использующих те же учебники».