Троян: «СБУ изначально отказалась возглавить расследование убийства Шеремета»

Расследование убийства журналиста Павла Шеремета с самого начала должна была возглавить Служба безопасности, однако отказалась от этого. Об этом программе «Левый берег с Соней Кошкиной» сообщил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.

"То, что с начала расследования дела полиция и СБУ не синхронизировали свои действия, значительно затрудняло ход дела", – добавил он.

Кроме того, Троян подтвердил озвученную ранее главой МВД Арсеном Аваковым версию о российском следе в убийстве журналиста."У нас одна из ключевых версий и большинство доказательств указывают на то, что есть российский след", – сказал замминистра.

Если версия о причастности России к убийству Шеремета подтвердится, то следствие будет рассматривать в качестве мотива преступления его профессиональную деятельность."Поскольку он был в оппозиции к российскому президенту и даже белорусскому. То есть такие вещи уже не будут исключены", – отметил Троян.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля, в котором он направлялся на работу.

10 мая проект журналистских расследований «Слідство.інфо» совместно с коллегами OCCRP представили фильм-расследование об убийстве журналиста – «Убийство Павла». В нем они рассказали, что получили много новых фактов об убийстве и его подготовке.

В частности, на одной из записей с камер видеонаблюдения журналисты обнаружили серую Skoda, которая приехала за пару часов до того, как двое подозреваемых заложили взрывное устройство. Из нее вышли двое людей, один из них – экс-сотрудник СБУ Игорь Устименко, и простояли несколько часов, уехав после того как взрывное устройство было заложено.