Три нардепа БПП предлагают штрафовать и сажать за клевету

Три депутата Верховной Рады из фракции «Блок Петра Порошенко» внесли в парламент законопроект об уголовной ответственности за клевету, он зарегистрирован 20-го ноября под номером 9306.

Авторы законопроекта — Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин — считают, что в Украине свободу слова «все чаще путают со вседозволенностью распространения… ошибочных фактов». Как пример они приводят дело об убийстве советницы мэра Херсона Катерины Гандзюк, в рамках которого задержали бывшего помощника Паламарчука Игоря Павловского. По утверждению авторов, СМИ «безосновательно, без указания каких-либо доказательств обвиняют народного депутата в причастности к определенным трагическим событиям».

Депутаты также приводят примеры страны Европы и США, где за клевету предусмотрены штрафы и тюремное заключение.

Они предлагают добавить в Уголовный кодекс статью «Клевета» и предусмотреть за это преступление штраф от 3,4 до 25,5 тыс. грн (200—500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан), ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.

Против законопроекта высказался глава НСЖУ Сергей Томиленко, он считает его принятие позволит арестовывать журналистов за критику власти: