Треть украинцев хотя бы раз в месяц пользуются «ВКонтакте»: Gemius

Напомним, по данным Gemius, соцсеть «ВКонтакте» в июне также занимала пятое место по посещаемости в украинском сегменте интернета. Но ее охват тогда был чуть больше – 36%.

15 мая президент ввел в действие решение СНБО о применении санкций к российским Mail.ru, «Яндексу» и социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к «ДокторВеб» и «Лаборатории Касперского» и др. Санкции подразумевают запрет интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступу к этим ресурсам.