Треть украинцев хотя бы раз в месяц пользуются «ВКонтакте»: Gemius

Самым популярным сайтом среди украинцев по-прежнему является Google. Как сообщает издание Watcher, об этом свидетельствуют результаты ежемесячного исследования интернет-аудитории нашей страны и предпочтений украинских пользователей по веб-сайтам, проведенного компанией Gemius.
Второе и третье места по популярности в Украине занимают YouTube и Facebook. Вместе с тем российская соцсеть «ВКонтакте», запрещенная в стране, находится на пятом месте. Согласно исследованию, ею хотя бы раз в месяц воспользовалась треть украинских интернет-пользователей:
Так, количество пользователей, которые заходили в августе на Facebook составляет более 10,17 млн человек, а во «ВКонтакте» – около 6,43 млн:
В целом же, согласно исследованию, в прошлом месяце 22,1 млн украинцев пользовались интернетом. В среднем за месяц пользователь тратит 25 часов своего времени на сеть.
Напомним, по данным Gemius, соцсеть «ВКонтакте» в июне также занимала пятое место по посещаемости в украинском сегменте интернета. Но ее охват тогда был чуть больше – 36%.
15 мая президент ввел в действие решение СНБО о применении санкций к российским Mail.ru, «Яндексу» и социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к «ДокторВеб» и «Лаборатории Касперского» и др. Санкции подразумевают запрет интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступу к этим ресурсам.
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