Требования по квотам на национальный продукт для детских и иностранных каналов хотят смягчить

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 7329, касающийся объемов национального аудиовизуального продукта в общем объеме вещания телерадиоорганизаций. Его автором выступает глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.
В частности, нардеп предлагает установить квоту на украинский продукт в размере не менее 25% для украинских компаний, основную программной концепции которых составляют детские передачи, при условии, что они вещают исключительно на государственном языке. Сейчас же норма для всех составляет 50%.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, для таких телеканалов выполнение 50%-ной квоты является фактически невозможным, поскольку такого количества национального аудиовизуального детского контента в стране просто нет. "Создание необходимых объемов национального аудиовизуального детского продукта (особенно мультфильмов, сериалов и т.д.) требует значительного времени и финансовых ресурсов. Поэтому, на наш взгляд, в существующих условиях для украинского телезрителя было бы лучше иметь доступ к качественному дублированному на украинском языке детскому контенту европейского происхождения или производства США, чем к русскоязычным версиям иностранных детских телеканалов", – объясняет Виктория Сюмар.
Также она предлагает не распространять квоту на телерадиоорганизации, ретранслирующие иностранные, в том числе российские, каналы, содержание которых соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины, при условии, что они вещают исключительно на государственном языке.
По словам нардепа, введение 50%-ной квоты призвано обеспечить защиту интересов страны и национального телерадиопроизводства. Но, на практике, оно не только не обеспечивает такой защиты, а наоборот – создает необоснованные конкурентные преимущества для русскоязычных версий иностранных телеканалов, препятствует распространению качественного иностранного дублированного на украинском языке контента.
Так, сейчас в Украине ретранслируется 161 иностранный телеканал, из которых у 94 (в том числе 12 детских) русскоязычная звуковая дорожка и только у 8 (среди которых один детский) – украиноязычная.
Иностранная компания, которая собирается распространять программу своего телеканала в нашей стране, имеет два варианта легального выхода на рынок – получить лицензию на вещание в Украине или осуществлять ретрансляцию с территории государства-члена Евросоюза. В первом случае ей придется выполнять все требования украинского законодательства, в том числе касающиеся квоты на нацпродукт; во втором – требования по данной квоте на нее распространяться не будут.
При таких обстоятельствах, говорится в пояснительной записке, выбор способа легализации распространения телеканала очевиден. Ведь подавляющее большинство иностранных сетевых каналов уже имеют локализованную для России версию и распространяются в Украине. "Если же иностранная телерадиоорганизация, исходя из экономических или иных соображений, попытается выбрать наиболее правильный путь – создать в Украине отдельную украиноязычную версию своего сетевого телеканала, она все равно не сможет получить в Украине лицензию на вещание, поскольку программная концепция такого телеканала обычно является единой для всех локальных версий и не предусматривает национального аудиовизуального продукта в понимании закона Украины «О телевидении и радиовещании»", – объясняет автор законопроекта.
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