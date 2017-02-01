Требования по квотам на национальный продукт для детских и иностранных каналов хотят смягчить

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, для таких телеканалов выполнение 50%-ной квоты является фактически невозможным, поскольку такого количества национального аудиовизуального детского контента в стране просто нет. "Создание необходимых объемов национального аудиовизуального детского продукта (особенно мультфильмов, сериалов и т.д.) требует значительного времени и финансовых ресурсов. Поэтому, на наш взгляд, в существующих условиях для украинского телезрителя было бы лучше иметь доступ к качественному дублированному на украинском языке детскому контенту европейского происхождения или производства США, чем к русскоязычным версиям иностранных детских телеканалов", – объясняет Виктория Сюмар.

Также она предлагает не распространять квоту на телерадиоорганизации, ретранслирующие иностранные, в том числе российские, каналы, содержание которых соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины, при условии, что они вещают исключительно на государственном языке.

По словам нардепа, введение 50%-ной квоты призвано обеспечить защиту интересов страны и национального телерадиопроизводства. Но, на практике, оно не только не обеспечивает такой защиты, а наоборот – создает необоснованные конкурентные преимущества для русскоязычных версий иностранных телеканалов, препятствует распространению качественного иностранного дублированного на украинском языке контента.