Трампу не удалось переложить вину на создателей видеоигр

Состоялась закрытая встреча Дональда Трампа с представителями игровой индустрии и СМИ. Журналисты изначально были уверены, что винить видеоигры в агрессии подростков – очень выгодная позиция «отвода глаз» для президента США.

Трамп стал говорить о вреде видеоигр для подросткового поведения после стрельбы в парклендской школе. Напомним, в результате трагедии погибло 17 человек.

Насилие в видеоиграх отчасти связано с насилием в реальной жизни, считает Трамп. Президент провел встречу с представителями индустрии видеоигр.

«По мере того, как мы продолжаем работать над созданием программ школьной безопасности, которые защитят всех детей, президент встретится с лидерами индустрии видеоигр и членами Конгресса, чтобы обсудить насилие в видеоиграх и соотношение с агрессией и потерей чувствительности у детей», – заявила представитель Белого дома Линдси Уолтерс в эту среду.

По словам источника, Трамп пригласил на встречу генерального директора Entertainment Software Association Майка Галлахера и Патрисию Вэнс, президента рейтингового совета Entertainment Software Rating, а также Штрауса Зелника, генерального директора компании, которая создает игру Grand Theft Auto и Роберта Альтмана, председателя и генерального директора материнской компании, которая выпускает такие игры, как Fallout.

Дэн Хьюитт, представитель Entertainment Software Association (ESA), заявил в среду, что «видеоигры явно не являются проблемой».

«Развлечения распространяются и потребляются во всем мире, но США имеют более высокий уровень насилия с применением оружия, чем любая другая нация, – добавил Хьюитт. – Встреча в Белом доме даст возможность рассказать о фактических рейтингах видеоигр».

По итогам встречи ESA заявила следующее:

«Мы обсудили многочисленные научные исследования, в которых установлено, что нет никакой связи между видеоиграми и насилием. Наша рейтинговая система эффективно помогает родителям сделать осознанный выбор развлечений для своих детей. Мы высоко ценим внимательный и всеобъемлющий подход президента к этой дискуссии», – заявили в ESA.

В заявлении от Белого дома значится, что «президент признал, что некоторые исследования показали, что существует корреляция между насилием в видеоиграх и реальным насилием».