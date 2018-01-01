Трамп в ярости: президент США назвал журналиста The New York Times «анонимным трусом»

Этим журналистом в The New York Times, по информации газеты, является сотрудник американской администрации высокого ранга, который не стал раскрывать свое имя. Согласно материалу, многие чиновники Белого дома прилежно работают над тем, чтобы не допустить реализации планов Дональда Трампа. Сторонники этого движения, как пишет автор, пытаются наладить отношения с Россией.

«Измена?» – написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте. По информации издания The Washington Post, материал вызвал у президента приступ «вулканического гнева и привел его в безмерную ярость».

«Если этот анонимный трус реально существует, то The New York Times должна выдать его правительству, исходя из интересов национальной безопасности», – не унимался Трамп в соцсетях.

Американский лидер неоднократно высказывался о лживости прессы и называл их fake news («фейк ньюс»), что буквально обозначает «лживые новости». В феврале 2017 года он объявил журналистов врагами народа. Самыми лживыми изданиями он считает The New York Times, CNN, ABC, CBS и NBC News.

Несмотря на это, глава Белого дома заявил, что уверен в своей победе на грядущих выборах в 2020 году. По его мнению, администрация за два года сделала больше, чем кто-либо мог бы себе представить. Поэтому пока никто не приблизился к тому, чтобы победить Трампа на будущих выборах.