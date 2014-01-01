Трамп сокращает финансирование четырех миссий NASA: чем это чревато?

Бюджет в $19 млрд для NASA все же требует одобрения Конгрессом. Он включает планы по исследованию космоса в виде финансирования запуска марсохода к 2020 году, полета к «Европе» (луне Юпитера), запуска проекта космических паромов, известного как «Космическая ракетная система» и капсулы «Орион» – многоразового транспортного космического корабля.

В то же время бюджет предполагает обширные сокращения исследований NASA в области наук о Земле, включая демонтаж трех готовящихся к запуску спутников и прекращение финансирования приборов наблюдения нашей планеты на борту спутника, запущенного в 2015 году.

Климатолог Питер Пилевски, профессор Университета Колорадо, называет сокращение финансирования «хирургическим удалением». Он ставит под вопрос рациональность этих действий. По оценкам администрации Трампа, сэкономленная сумма составляет $102 млн и является лишь небольшой частью федерального бюджета США – а это более $3 триллионов.

Итак, четыре миссии NASA, которые не вкладываются в предлагаемый бюджет, и почему они важны.