Трамп сокращает финансирование четырех миссий NASA: чем это чревато?

На протяжении более полувека НАSА раскрывает все новые чудеса одной из самых сложных планет в Солнечной системе – Земле. Благодаря огромным возможностям в создании ракет и запуске спутников космическое агентство постоянно следит за планетой и исследует сложные океанические, погодные и климатические системы. Однако по этому, без сомнения, планетарному сервисному агентству был нанесен серьезный удар – президент США Дональд Трамп объявил о федеральном бюджете на 2018 год.
Бюджет в $19 млрд для NASA все же требует одобрения Конгрессом. Он включает планы по исследованию космоса в виде финансирования запуска марсохода к 2020 году, полета к «Европе» (луне Юпитера), запуска проекта космических паромов, известного как «Космическая ракетная система» и капсулы «Орион» – многоразового транспортного космического корабля.
В то же время бюджет предполагает обширные сокращения исследований NASA в области наук о Земле, включая демонтаж трех готовящихся к запуску спутников и прекращение финансирования приборов наблюдения нашей планеты на борту спутника, запущенного в 2015 году.
Климатолог Питер Пилевски, профессор Университета Колорадо, называет сокращение финансирования «хирургическим удалением». Он ставит под вопрос рациональность этих действий. По оценкам администрации Трампа, сэкономленная сумма составляет $102 млн и является лишь небольшой частью федерального бюджета США – а это более $3 триллионов.
Итак, четыре миссии NASA, которые не вкладываются в предлагаемый бюджет, и почему они важны.
Deep Space Climate Observatory – американский спутник, который отслеживает земную и космическую погоду. Он расположен между Землей и Солнцем, радиус его обзора – миллион миль, что позволяет получать потрясающие изображения планеты и отслеживать климатические изменения с поразительной точностью и детализацией. Основное предназначение Deep Space Climate Observatory – наблюдать за заряженными частицами, которые выбрасываются в космос в периоды солнечной активности.
Когда эти частицы сталкиваются с магнитным полем Земли, они могут активировать полярные сияния и при достаточной силе заряда создавать сильные геомагнитные бури, способные выводить из строя электросети.
Один из самых знаменитых снимков был сделан DSCOVR в 2016 году, когда удалось снять обратную сторону Луны на фоне Земли с расстояния в 1,5 млн километров от нашей планеты. Снимки были сделаны с помощью камеры EPIC, которая находится на борту спутника, и финансирование именно этой составляющей собираются отменить.
Кевин Тренбер, старший научный сотрудник Национального центра исследований атмосферы и климатического анализа, озадачен решением о сокращении финансирования. «Камера EPIC дает информацию, которая раньше никогда не была доступна", – говорит он.
Первая Орбитальная углеродная обсерватория была утеряна на старте в результате аварии. Ее преемница OCO-2 контролировала глобальные уровни углекислого газа с 2014 года.
Спутник отслеживал яркость солнечного света, отраженного от поверхности Земли, инфракрасные волны, поглощающие кислород и углекислый газ. По количеству поглощенного света ученые определяют, сколько молекул газа должно присутствовать в данной области. Это позволяет им реконструировать концентрацию атмосферы из космоса и лучше понимать, как атмосфера Земли, суша и океан обмениваются углекислым газом друг с другом.
Орбитальная углеродная обсерватория-3 (OCO-3) построена из запасных частей, оставшихся от OCO-2. Она должна быть установлена на японском модуле Международной космической станции в 2018 году. Согласно данным NASA, на борту МКС обсерватория ОСО-3 будет изучать «важные вопросы распределения двуокиси углерода по планете в отношении к растущему городскому населению и изменения особенностей сжигания ископаемого топлива».
Зонд CLARREO должен вычислять параметры, необходимые для точных прогнозов изменения климата – такие как количество инфракрасного излучения, исходящего в космос от Земли.
Зонд CLARREO должен быть запущен в 2020 году. Он необходим для получения высокоточных климатических данных, а также для составления климатических прогнозов. На их основе ученые смогут понять, как реагировать на повышение уровня моря, мировых температур и снижение качества воздуха.
В сопроводительном письме президент Дональд Трамп оправдывает сокращения, заявляя, что правительство «должно сделать безопасность наших людей приоритетом номер один, потому что без безопасности не может быть процветания». Но критики считают главной опасностью изменяющийся климат.
«Недавно министр обороны США (Джеймс Маттис) заявил, что изменение климата является большой угрозой безопасности Соединенных Штатов, – говорит Питер Пилевски. – Это отрезвляет. Это риск для безопасности».
В то же время бюджет 2018 года предполагает еще более резкое сокращение финансирования Агентства по охране окружающей среды США (EPA). Бюджет ликвидирует международную климатическую работу агентства, финансирование плана «Чистая энергия» и программы по регулированию выбросов углерода на электростанциях США., на которые были направлены основные усилия администрации Барака Обамы.
Более того, сокращение Национального управления океанографии и атмосферы США обнулит гранты и программы управления прибрежными и морскими районами, а также исследования с более низким приоритетом более чем на $250 млн, включая успешное финансирование программы Sea Grant, которая помогла бы береговым поселениям США подготовиться к повышению уровня моря.
Питер Пилевски предупреждает, что эти проблемы будут отложены для будущих поколений.