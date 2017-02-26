Трамп решил пропустить ежегодный ужин с журналистами

Президент США Дональд Трамп объявил, что не будет присутствовать на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA) — ежегодном торжественном мероприятии высокого уровня, на котором традиционно присутствуют знаменитости, политики и журналисты, сообщает РБК.
"Я не пойду на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в этом году. Пожалуйста, пожелайте всем всего хорошего и прекрасного вечера", - написал он в своем Twitter.
В этом году торжественный ужин запланирован на 29 апреля.
Как отмечает телеканал NBC News, это первый случай за последние 30 лет, когда президент США не будет присутствовать на этом мероприятии.
Напомним, у Трампа натянутые отношения с прессой. Президент США публично назвал ряд американских СМИ «врагами народа», а также неоднократно обвинял их в распространении фейковых новостей. 24 февраляпресс-служба Белого дома отказалась пустить на брифинг Шона Спайсера корреспондентов ряда СМИ. Среди них оказались журналисты CNN, The New York Times, Politico, The Los Angeles Times и BuzzFeed.
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