Трамп обвинил Facebook и американские СМИ в заговоре против него

Президент США Дональд Трамп подозревает соцсеть Facebook и некоторые американские издания во враждебной политике по отношению к его политическому курсу. Об этом он написал в своем Twitter.

«Facebook всегда был против Трампа. Сети всегда были последовательно настроены против Трампа. Фальшивые новости, New York Times (извинилась) и Washington Post были против Трампа. Заговор?", – считает Трамп.