Трамп обвинил Facebook и американские СМИ в заговоре против него

Президент США Дональд Трамп подозревает соцсеть Facebook и некоторые американские издания во враждебной политике по отношению к его политическому курсу. Об этом он написал в своем Twitter.
«Facebook всегда был против Трампа. Сети всегда были последовательно настроены против Трампа. Фальшивые новости, New York Times (извинилась) и Washington Post были против Трампа. Заговор?", – считает Трамп.
Основатель Facebook Марк Цукерберг на своей странице ответил на критику президента, отвергнув все обвинения. По его словам, соцсеть оказала положительное влияние на президентские выборы 2016 года. "Трамп говорит, что Facebook против него. Либералы говорят, что мы помогли Трампу. Обе стороны расстроены из-за идей и контента, которые им не нравятся. Вот, что значит управлять платформой, открытой для всех идей", – написал он.
Напомним, ранее Цукерберг сообщил, что Facebook предпримет меры по вопросу борьбы с ненадлежащей информацией, в том числе рекламой. Одним из шагов является совместная с правительством США работа над расследованием вмешательства России в американские выборы.
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