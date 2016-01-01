Топ самых популярных YouTube-роликов в мире и Украине

Видеохостинг YouTube традиционно представил самые популярные видео года в Украине и мире в целом. В этом году это ‒ как феноменальные открытия и образовательные ролики, так и захватывающие моменты от традиционных медиа и популярных персон.
Отбирались самые популярные видео и музыкальные клипы на основе количества и времени просмотров, числа пересылок, комментариев, лайков и т.д.
Так, в сумме десять самых популярных видео года набрали более 633 млн просмотров. А лидером здесь стало видео выступления участника шоу «Певец в маске», собравшее более 182 млн просмотров.
Также в топ-10 вошли ролики: танцевальная постановка от хореографа Кайла Ханагами (более 119 млн просмотров); трюк при помощи пин-понга (почти 93,5 млн); выступление 12-летней девочки-чревовещателя на американском шоу America's Got Talent, которое она и выиграла (более 41,5 млн); выпуск шоу Carpool Karaoke в певцом Эдом Шираном (почти 40 млн); выступление Lady Gaga во время финала американской Национальной футбольной лиги (более 37 млн);пародия на инаугурацию Дональда Трампа (более 35 млн); видео «История всего мира» (более 35 млн); мультфильм «В ритме сердца» (около 32 млн) и комичный инцидентво время онлайн-интервью ученого каналу BBC, когда в кадр случайно попали дети (более 25 млн).
Что касается нашей страны, то среди украинских пользователей в этом году были популярны детский и комедийный контенты, а также телешоу. В тройке лидеров ‒ серия мультфильма «Маша и Медведь» под названием «Спи, моя радость, усни!», фильм «Слуга Народа 2» и серия мультсериала «Фиксики» под названием «Шоколад».
Кроме того, в топ-10 попали один из выпусков российского шоу «Пусть говорят», рэп-баттл между Оксимироном и Гнойным, пародия «Квартала 95» на песню «Между нами тает лед», один из выпусков шоу «Від пацанки до панянки» на «Новом канале», выпуск шоу Druzhko Show российского телеведущего Сергея Дружко, выступление священника Александра Клименко на слепых прослушиваниях «Голоса страны» и третий фестиваль «Лиги Смеха» в Одессе.