Топ самых популярных YouTube-роликов в мире и Украине

Видеохостинг YouTube традиционно представил самые популярные видео года в Украине и мире в целом. В этом году это ‒ как феноменальные открытия и образовательные ролики, так и захватывающие моменты от традиционных медиа и популярных персон.

Отбирались самые популярные видео и музыкальные клипы на основе количества и времени просмотров, числа пересылок, комментариев, лайков и т.д.

Так, в сумме десять самых популярных видео года набрали более 633 млн просмотров. А лидером здесь стало видео выступления участника шоу «Певец в маске», собравшее более 182 млн просмотров.