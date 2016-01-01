«Тонис» получил предупреждение от Нацсовета из-за телеторговли

Нацсовет по телевидению и радиовещанию объявил предупреждение телеканалу «Тонис» по цифровой лицензии на вещание, сообщает пресс-служба регулятора.

Такое решение принято по результатам внеплановой проверки, которая показала, что вещатель нарушил законодательство в части трансляции телеторговли.

В ходе проверки выяснилось, что 1 сентября в эфире телеканала транслировались выпуски телепродажи общим объемом 3 часа 47 минут, что является нарушением закона «О рекламе». Так, по закону, трансляция телепродажи на неспециализированных на телепродажах каналам в виде отдельной программы и/или передачи (телемагазина) должна иметь непрерывную минимальную продолжительность не более 15 минут, а максимальное количество таких программ в течение астрономических суток не может превышать 8, общая продолжительность их трансляции не должна превышать трех часов в сутки.

Согласно решению Нацсовета, телеканал обязан втечение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Напомним, внеплановая проверка «Тонису» была назначена регулятором в конце октября.

Фото: io.ua