Только треть журналистов считает себя в сексуальной безопасности на работе: CJR

Журнал Columbia Journalism Review (CJR) решил провести исследование среди редакций СМИ на актуальную сейчас тему харассмента (сексуальных домогательств и посягательств).Для этого он разослал вопросы в 149 редакций, в том числе в The Washington Post, CNN, The New York Times, The Guardian, BBC News и др.
Официальных ответов от них издание не получило. Однакона письма откликнулись 310 журналистов, работающих в этих СМИ. Большая часть из них (81%) являются женщинами. Их ответы позволили сделать следующие выводы.
Так, 41% ответивших на вопросы журналистов признались, что подвергались сексуальным домогательствам на работе. При этом 67% из них никому не сообщали о случившемся. А 28% сотрудников СМИ сказали, что были свидетелями таких случаев.
Кроме того, согласно опросу, 34% штатных журналистов отметили, что чувствуют себя на работе сексуально безопасно. Тогда как 11% считают совсем наоборот.
Примечательно, что 53% не в курсе, как правильно и кому отправлять жалобу на неподобающее поведение в офисе.
Columbia Journalism Review – американский журнал для профессиональных журналистов, издаваемый Высшей школой журналистики Колумбийского университета с 1961 года. Он пишет о новостях и тенденциях медиаиндустрии, профессиональной этике и других вопросах профессиональной журналистики.
Напомним, в последнее время мир накрыла волна признаний актрис, телеведущих и т.д. о харассменте непосредственно на работе. Первые обвинения прозвучали в адрес американского кинопродюсера Харви Вайнштейна. Также в сексуальных проступках обвиняются актеры Кевин Спейси и Эд Вествик, комик Луи Си Кей, режиссер и продлюсер Бретт Ратнер и др.
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