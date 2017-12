Только треть журналистов считает себя в сексуальной безопасности на работе: CJR

Журнал Columbia Journalism Review (CJR) решил провести исследование среди редакций СМИ на актуальную сейчас тему харассмента (сексуальных домогательств и посягательств).Для этого он разослал вопросы в 149 редакций, в том числе в The Washington Post, CNN, The New York Times, The Guardian, BBC News и др.

Официальных ответов от них издание не получило. Однакона письма откликнулись 310 журналистов, работающих в этих СМИ. Большая часть из них (81%) являются женщинами. Их ответы позволили сделать следующие выводы.

Так, 41% ответивших на вопросы журналистов признались, что подвергались сексуальным домогательствам на работе. При этом 67% из них никому не сообщали о случившемся. А 28% сотрудников СМИ сказали, что были свидетелями таких случаев.