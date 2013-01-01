Только к 8 Марта «Золотой Стандарт» предоставляет скидки на ювелирные украшения плюс подарок каждому клиенту

Интернет-компания «Золотой Стандарт» в преддверии 8 Марта обеспечила покупателей скидкой 8% на весь ассортимент магазина и подарками. Специальное предложение распространяется на каталог ювелирного интернет-гипермаркета. По словам Анны — эксперта ювелирной компании «Золотой Стандарт» — драгоценности в виде подарков являются лучшими сюрпризами для девушек в Международный женский день.

«Золотой Стандарт» — лидирующая ювелирная интернет-компания в Украине

«Золотой Стандарт» — крупный продавец драгоценностей на украинском ювелирном рынке, который функционирует с 2013 года. За четыре года работы интернет-гипермаркет собрал большую коллекцию украшений из золота высокого качества. Компания предлагает клиентам недорогие и модные драгоценности различных категорий.

Почему стоит выбрать «Золотой Стандарт»:

1. В ассортименте компании большой складской запас украшений. Каталог интернет-магазина представлен 20 тысячами наименований.

2. Драгоценности «Золотого Стандарта» соответствуют трендам моды.

3. Украшения имеют сертификаты качества, что подтверждает их изготовление в соответствии с международными нормами.

4. Клиенты магазина могут оформить кредит или рассрочку на приобретение украшений в «Золотом Стандарте».

5. Драгоценности подлежат обмену или возврату. Услуга доступна не позднее двухнедельного срока с момента покупки.

6. Доставка заказов происходит по Украине в течение 1-2 дней.

7. Доступна доставка без предварительной оплаты.

8. Бесплатно доставляются драгоценные украшения, стоимость которых превышает 3000 грн.

Промокод на скидку 8% на украшения «Золотого Стандарта» и подарок: CP-MIDV0-GX8BS26.

История 8 Марта началась в 20-х годах прошлого столетия. Этот праздник символизирует начало весны, женственность и красоту, поэтому в этот день мужчины дарят женщинам подарки: цветы, сладости и ювелирные украшения. Последний вариант презента считается наиболее солидным знаком внимания в Международный женский день.

В каталоге «Золотого Стандарта» вы сможете найти такие варианты подарков на 8 Марта:

· Золотые цепочки различных видов плетения, колье с драгоценными камнями.

· Браслеты из золота, с драгоценными вставками и без них.

· Кольца для помолвки с жемчугом, бриллиантом, рубином, изумрудом и т. д.

· Серьги разной длины, со вставками драгоценных камней и без.

· Кулоны и подвески в виде сердца, бабочки, знаков зодиака.

· Ювелирные аксессуары: шкатулки, женские часы, брошки.

Полный каталог украшений, на который действует скидка 8% и предоставляется подарок, представлен на интернет-странице компании: www.zolotoy-standart.com.ua

Контакты:

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