Тимошенко подала в суд на журналистов проекта «Наші гроші»

Экс-премьер, народный депутат Юлия Тимошенко отрицает связь своей семьи с ломбардным бизнесом и подала в суд на авторов журналистского расследования, в котором об этом говорилось, сообщают «Українські Новини».

"Никогда в жизни ни я, ни моя семья, ни кто-либо другой не имели отношения к каким-либо ломбардам. Я прошу опровергнуть это в прямом эфире", – сказала она журналистам.

На прошлой неделе в программе «Наші гроші» с Денисом Бигусом вышло журналистское расследование Марьяны Мотрунич «Деньги от Тимошенко». В нем речь шла о том, что супруг нардепаполучил доход в размере почти 2,4 млн грн от кипрской компании, на которую в Киеве и области оформлена сеть ломбардов «Дешева готівка».

Напомним, программа «Наші гроші» выходит на телеканалах «24» и «UA:Перший».

Фото: Facebook-страница Юлии Тимошенко