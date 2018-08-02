The New York Times пригрела хейтера на груди

Сама Чжонг сразу после начала скандала объяснила, что ее твиты не что иное, как ответ на агрессию со стороны пользователей, которые заваливали расистскими сообщениями личку. журналистки.

«Привет всем! У меня есть заявление о твитах, которые вы все тут обсуждаете. Как "цветная" женщина, известная в интернете, в свое время я столкнулась с потоками онлайн-ненависти, и чаще всего это было в таком ключе:

"Сара Чжонг, если бы я тебя встретил, я бы врезал прямо по твоей лесбийской роже".

"[Заткнись], ты, узкоглазая пожирательница собак".

В то время я, как думала, занималась тем, что называется контр-троллингом. Хотя это было задумано как сатира, я глубоко сожалею, что подражала языку своих преследователей. Эти комментарии не были предназначены для широкой аудитории, так как большинство людей не участвует в таких кампаниях преследования. Я понимаю, насколько вредны эти посты вне своего контекста, и больше не буду так поступать».

Впрочем, объяснения Сары не успокоили не только хейтеров, но даже других азиатов, живущих в Америке. Пользователи сошлись во мнении, что женщина выбрала не самый лучший метод противостояния троллингу, и как журналист не должна была высказываться подобно агрессорам.

С мнением пользователей не согласились журналисты на нынешнем месте работы Чжонг. В тот же день издание The Verge отреагировало на негативные отзывы в адрес коллеги, которая еще не уволилась окончательно. Редакция опубликовала на своем сайте открытое письмо, в котором встала на сторону Сары и отметила, что перечисленные сообщения журналистки были вырваны из контекста, а весь негатив троллей направлен на то, чтобы дискредитировать американскую журналистику в глазах общественности.

Следом за The Verge открытое письмо опубликовала и The New York Times. Издание согласилось, что Сара Чжонг писала твиты, которые можно счесть расистскими, однако настаивало, что в этом была не только ее вина.