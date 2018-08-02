The New York Times пригрела хейтера на груди

Американская журналистка, кореянка по происхождению, Сара Чжонг оказалась в центре расистского скандала из-за записей в Twitter.
До недавних пор девушка была старшим автором американского издания о компьютерной технике The Verge. Однако в начале августа Сару взяло на работу авторитетное издание The New York Times. Все бы ничего, но некоторые коллеги Чжонг обратили внимание на записи в Twitter журналистки. Сами твиты, многие из которых уже удалены, нередко были ответами Сары другим комментаторам, однако на большинстве адресант не указан. Написаны эти посты были в 2014 и 2015 годах и полностью посвящались хейту белых людей. Вот некоторые из них:
«Тупые и к******ые белые люди метят интернет своим мнением как собака, писающая на пожарный гидрант».
«Белые люди генетически предрасположены к тому, чтобы быстрее сгорать на солнце. А потому логично, что им стоит жить под землей, как пресмыкающимся и гоблинам».
«Остановить белых людей от размножения и дождаться вашего вымирания. Вот мой план».
Вскоре у Сары даже появился особый хештег: #Отменитьбелыхлюдей.
Целая подборка сообщений была собрана на странице пользователя Garbage Human. Этого пользователя тоже возмутил тот факт, что The New York Times предпочла закрыть глаза на очевидное нарушение.
Meet the newest member of the New York Times editorial board.
I'd say that these tweets were part of her resumè when she applied for the job. pic.twitter.com/CLgFvPeAgM— Garbage Human (@GarbageHuman_) August 2, 2018
Сама Чжонг сразу после начала скандала объяснила, что ее твиты не что иное, как ответ на агрессию со стороны пользователей, которые заваливали расистскими сообщениями личку. журналистки.
«Привет всем! У меня есть заявление о твитах, которые вы все тут обсуждаете. Как "цветная" женщина, известная в интернете, в свое время я столкнулась с потоками онлайн-ненависти, и чаще всего это было в таком ключе:
"Сара Чжонг, если бы я тебя встретил, я бы врезал прямо по твоей лесбийской роже".
"[Заткнись], ты, узкоглазая пожирательница собак".
В то время я, как думала, занималась тем, что называется контр-троллингом. Хотя это было задумано как сатира, я глубоко сожалею, что подражала языку своих преследователей. Эти комментарии не были предназначены для широкой аудитории, так как большинство людей не участвует в таких кампаниях преследования. Я понимаю, насколько вредны эти посты вне своего контекста, и больше не буду так поступать».
Впрочем, объяснения Сары не успокоили не только хейтеров, но даже других азиатов, живущих в Америке. Пользователи сошлись во мнении, что женщина выбрала не самый лучший метод противостояния троллингу, и как журналист не должна была высказываться подобно агрессорам.
С мнением пользователей не согласились журналисты на нынешнем месте работы Чжонг. В тот же день издание The Verge отреагировало на негативные отзывы в адрес коллеги, которая еще не уволилась окончательно. Редакция опубликовала на своем сайте открытое письмо, в котором встала на сторону Сары и отметила, что перечисленные сообщения журналистки были вырваны из контекста, а весь негатив троллей направлен на то, чтобы дискредитировать американскую журналистику в глазах общественности.
Следом за The Verge открытое письмо опубликовала и The New York Times. Издание согласилось, что Сара Чжонг писала твиты, которые можно счесть расистскими, однако настаивало, что в этом была не только ее вина.
«Мы наняли Сару Чжонг из-за выдающейся работы, в рамках которой она освещала события интернета и сферы технологий в ряде авторитетных изданий, – ответили в The New York Times. Ее журналистская деятельность и тот факт, что она азиатка, сделали ее объектом частых интернет-домогательств. В течение некоторого времени она реагировала на эти преследования, имитируя риторику агрессоров. Теперь она видит, что такой подход лишь подливал масла в огонь, такое в социальных сетях мы замечаем часто. Она сожалеет об этом и понимает, что подобного рода риторика неприемлема и что Times этому не потворствует».
Таким образом, объяснив свои позиции, в редакции отказались прерывать деловые отношения с Сарой Чжонг, и журналистка продолжила работать в СМИ вопреки возмущению некоторых коллег и пользователей интернета.
«Times, вы серьезно? Тот факт, что она азиатка, делает ее мишенью для троллей? Я вас умоляю! – возмутилась одна из коллег Чжонг. – Она подвергалась преследованиям, потому что троллила других СВОИМИ расистскими твитами. Если бы я (а я белая журналистка) поступила так по отношению к ЛЮБОЙ РАСЕ, я уже была бы распята. Позор вам, коллеги».
История получила продолжение в лице темнокожей активистки Кэндейс Оунес, которая решила привлечь внимание к несправедливой и непоследовательной политике администрации Twitter, обходящей стороной скандал с расистскими сообщениями.
Девушка решила доказать, что это несправедливо и начала копировать твиты Сары Чжонг, но заменять в них белых на представителей меньшинств – темнокожих и евреев.
«Еврейский народ – дерьмо собачье… как собаки, мочащиеся на пожарные гидранты #отменитеевреев Еврейский народ генетически предрасположен к тому, чтобы быстрее сгорать на солнце? > Вышеуказанные заявления сделаны редактором @nytimes Сарой Чжонг. Я просто заменила слово "белые" на "евреи"», – написала активистка.
Несмотря на то что активистка потом пояснила, что хочет показать недопустимость унижения любых рас, в Twitter акцию Кэндейс не поняли и заблокировали ее аккаунт на 12 часов. Это вызвало бурю возмущения у многочисленных подписчиков. Они начали заваливать администрацию соцсети гневными сообщениями, обвиняли ее в двойных стандартах и вывели в топ хештег #FreeCandace (#освободитеКэндейс).
После возмущения пользователей поддержка соцсети разблокировала аккаунт активистки, заявив, что произошла ошибка, и модераторы осознали свою неправоту, повнимательнее изучив аккаунт девушки.