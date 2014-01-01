Татьяна Попова: «Если в Киеве это сотрясение мозга, то в регионах это может быть убийство журналиста»

Сегодня, 4 октября, в «Укринформе» была представлена инфографика по преступлениям против журналистов за последние девять месяцев. Организатором круглого стола выступил Национальный союз журналистов Украины, приняли участие – председатель НСЖУ Сергей Томиленко, глава Центра информации о правах человека Татьяна Печончик, эксперт по стратегическим коммуникациям ОО «Информационная безопасность» Татьяна Попова; медиаюрист ОО «Платформа прав человека» Людмила Опрышко; журналист программы «Схемы» (проект «Радио Свобода» и «UA:Перший») Михаил Ткач.
«Телекритика» подготовила для вас самые интересные тезисы конференции.
Председатель НСЖУ Сергей Томиленко:
Мы не будем фильтром на страже того, чтобы граждане становились журналистами. Мы фиксируем физическую агрессию и говорим о реакции силовых органов власти, о том, дает ли власть сигнал, стоит ли она стоит на страже прав журналистов.
Готовя этот индекс, в свое время мы представили исследование спустя три года после Евромайдана, мы зафиксировали 271 инцидент физической агрессии на конец 2013 и начало 2014 года. К сожалению, мы не нашли ни одного журналиста, который поблагодарил бы власти, силовиков, прокуратуру, милицию за то, что было проведено эффективное расследование и наказаны виновные в нарушениях прав журналистов.
Что касается того, кто нарушает права журналистов, то из 75 инцидентов в 13 случаях это чиновники, депутаты или представители коммунальных предприятий; представители полиции или государственной охраны обвиняются в нападениях в 4 случаях; ситуаций с использованием оружия – 3.
Относительно регионов, в которых фиксируется больше всего случаев агрессии против журналистов, безусловным лидером является город Киев и область – 19 инцидентов, кроме того:
– Одесская область – 9 инцидентов;
– Донецкая область – 6 инцидентов;
– Житомирская и Николаевская области – по 5 инцидентов;
– Винницкая, Полтавская и Днепропетровская области – по 4 инцидента.
Мы хотим работать с этим индексом как с инструментом борьбы с безнаказанностью.
Мы не требуем по всем 75 инцидентам эффективных расследований – хотя бы три-пять прецедентов и эффективных наказаний.
Это первая презентация индекса. Мы будем делать отдельно индексы по Крыму и оккупированному Донбассу и отдельно – относительно нападений на редакции и имущество журналистов.
В эти 75 инцидентов не вошли поджоги автомобилей. В этом году мода на поджоги автомобилей зафиксирована в Днепропетровской области.
Эксперт по стратегическим коммуникациям ОО «Информационная безопасность» Татьяна Попова:
С весны прошлого года стало больше вербальной агрессии против журналистов. Я знаю, что против журналистов-разоблачителей после каждой программы начинается активный буллинг. Но сейчас это уже превращается в физические нападения на журналистов. И если в Киеве это сотрясение мозга, то в регионах это может быть убийство журналиста-антикорупционника. Это угроза для демократии в Украине.
Выяснилось, что из 75 дел многие журналисты не подавали в суд, потому что они не верят в справедливое расследование. Особенно это касается дел, связанных с депутатами и чиновниками. Я призываю журналистов подавать заявления о совершении преступлений.
Председатель Центра информации о правах человека Татьяна Печончик:
Наша организация мониторит ситуацию в Крыму и по всей территории Украины. На сегодняшний день мониторинг НСЖУ не включает оккупированные территории, потому что власти Украины, очевидно, не несут ответственности за то, что там происходит. Что касается физических нападений на журналистов в Крыму, то мы за последние три года после оккупации зафиксировали 44 случая:
– 2014-й – 39 случаев;
– 2015-й – 3 случая;
– 2016-й – 2 случая.
То есть мы видим, что количество снизилось, но это значит, что всех критически мыслящих журналистов или вытеснили из Крыма, или вытеснили из профессии.
Например, десять СМИ переехали в Украину. Более 20 интернет-изданий блокируются онлайн.
Также Крым в топ-5 худших территорий в мире для работы журналистов.
Больше всего нападений было весной 2014 года, когда происходили активные действия по захвату Крыма. К подавляющему числу нападений была причастна парамилитарная группа «Крымская самооборона», большинство случаев не расследованы.
На материковой части Украины физическим нападениям больше всего подвергались следующие группы: ЛГБТ-активисты, антикоррупционные активисты и экологи (активисты, борющиеся за сохранение парков и др.).
К сожалению, практически ни одно из этих дел не расследовано. Мы даже зафиксировали случаи, когда активисты продолжали свою деятельность после нападений, и на них снова нападали.
Заглавное фото: facebook.com