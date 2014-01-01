Татьяна Попова: «Если в Киеве это сотрясение мозга, то в регионах это может быть убийство журналиста»

Сегодня, 4 октября, в «Укринформе» была представлена инфографика по преступлениям против журналистов за последние девять месяцев. Организатором круглого стола выступил Национальный союз журналистов Украины, приняли участие – председатель НСЖУ Сергей Томиленко, глава Центра информации о правах человека Татьяна Печончик, эксперт по стратегическим коммуникациям ОО «Информационная безопасность» Татьяна Попова; медиаюрист ОО «Платформа прав человека» Людмила Опрышко; журналист программы «Схемы» (проект «Радио Свобода» и «UA:Перший») Михаил Ткач.

«Телекритика» подготовила для вас самые интересные тезисы конференции.

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко:

Мы не будем фильтром на страже того, чтобы граждане становились журналистами. Мы фиксируем физическую агрессию и говорим о реакции силовых органов власти, о том, дает ли власть сигнал, стоит ли она стоит на страже прав журналистов.

Готовя этот индекс, в свое время мы представили исследование спустя три года после Евромайдана, мы зафиксировали 271 инцидент физической агрессии на конец 2013 и начало 2014 года. К сожалению, мы не нашли ни одного журналиста, который поблагодарил бы власти, силовиков, прокуратуру, милицию за то, что было проведено эффективное расследование и наказаны виновные в нарушениях прав журналистов.

Что касается того, кто нарушает права журналистов, то из 75 инцидентов в 13 случаях это чиновники, депутаты или представители коммунальных предприятий; представители полиции или государственной охраны обвиняются в нападениях в 4 случаях; ситуаций с использованием оружия – 3.

Относительно регионов, в которых фиксируется больше всего случаев агрессии против журналистов, безусловным лидером является город Киев и область – 19 инцидентов, кроме того:

– Одесская область – 9 инцидентов;

– Донецкая область – 6 инцидентов;

– Житомирская и Николаевская области – по 5 инцидентов;

– Винницкая, Полтавская и Днепропетровская области – по 4 инцидента.

Мы хотим работать с этим индексом как с инструментом борьбы с безнаказанностью.

Мы не требуем по всем 75 инцидентам эффективных расследований – хотя бы три-пять прецедентов и эффективных наказаний.

Это первая презентация индекса. Мы будем делать отдельно индексы по Крыму и оккупированному Донбассу и отдельно – относительно нападений на редакции и имущество журналистов.

В эти 75 инцидентов не вошли поджоги автомобилей. В этом году мода на поджоги автомобилей зафиксирована в Днепропетровской области.