ТЕТ заявляет, что Госкино признало скетч-шоу «Краина У» сериалом

Госкино приняло решение об изменении жанровой принадлежности скетч-шоу «Краина У» игровой сериал, которое выходит на телеканале ТЕТ. Как заявляет канал, об этом ему стало известно з собственных источников, поскольку ни он, ни продкашн-производитель программы не были вовлечены в процесс.

"Это нонсенс. Весь профессиональный цивилизованный мир знает о существовании этого жанра и его характеристиках, а Госкино Украины, как оказалось, нет. Есть прецедент и, конечно, мы понимаем причину. Иначе, как политически мотивированным, это решение назвать нельзя", – считает генеральный продюсер ТЕТ Виктория Левченко (Шульженко).

В связи с этим телеканал готовит документы для судебного иска.

В заявлении ТЕТ отмечается, что руководство канала возмущает не только факт изменения жанровой принадлежности шоу, которое в эфире уже семь сезонов. "Но и выборочный характер действий госрегулятора. Ведь другие подобные программы, такие как «Когда мы дома» канала СТБ, «Сышишь шоу» канала «НЛО TV», «На троих» канала ICTV и др. продолжают работать в жанре телевизионного скетча, а киноэксперты нарушений в этом не видят", – говорится в нем. Также на канале заявляют, что некоторые эксперты ведомства не получили запроса о голосовании.

Первый заместитель главы Госкино Сергей Неретин пообещал «Телекритике» прокомментировать сложившуюся ситуацию чуть позже.

Напомним, на прошлой неделе телеканал ТЕТ сообщил, что Госкино поручило членам экспертной комиссии проанализировать скетч-шоу «Страна У» с целью корректировки жанра, получения нового статуса «кино» и, соответственно, нового лицензирования. Как стало известно позже, запрос на проведение экспертизы этой программы и нескольких других, в том числе новой передачи СТБ «Сюрприз, Сюрприз», фильма «DZIDZIO Контрабас» и др., ведомству направило Министерство культуры из-за проведения съемок в музее «Пирогово», тогда как съемки художественных фильмов там запрещены.

Фото: Пресс-служба ТЕТ