ТЕТ заявляет, что Госкино хочет признать скетчком «Краина У» сериалом для получения им лицензии

Телеканал ТЕТ получил информацию о том, что Госкино поручило членам экспертной комиссии проанализировать скетч-шоу «Страна У» с целью корректировки жанра, получения нового статуса «кино» и, соответственно, нового лицензирования, говорится в заявлении канала.

На ТЕТ отмечают, что не склонны видеть в этом политический подтекст, но "другого объяснения подобной позиции не находим".

"Это очень странное решение. «Краина У» – программа украинского производства, которая уже не первый год в эфире. Почему именно сейчас встал вопрос ее «переквалифицировать»? Если решение по ТЕТ будет принято, значит ли это, что то же самое будет касаться каналов СТБ, НЛО и других, кто активно использует скетч-шоу и относит их, как и остальной мир, к жанру «программы», не требующие получения прокатного удостоверения?", – говорит генеральный продюсер канала Виктория Левченко (Шульженко).

По мнению телеканала, последствия таких действий Госкино и возможного решения будут ощутимыми для всей телевизионной индустрии. "Ведь высоким словом «кино» теперь смогут назвать чуть ли не каждое юмористическое шоу на украинском ТВ. Не хотелось бы даже предполагать, что выдача прокатных удостоверений может использоваться как инструмент политического давления", – заключают на ТЕТ.

«Телекритика» обратилась за комментарием к пресс-службе Госкино.

Фото: Пресс-служба ТЕТ