Тему АТО больше всего освещает «Прямой», тему Крыма – «Громадське»: Нацсовет

Общий объем контента на тему АТО в эфире украинских информационных телеканалов составил более 142 часов. Максимальная доля такой информации зафиксирована в эфире каналов «Прямой» (20%), «Еспресо» (14%) и «5 канала» (13%).
Как сообщает пресс-служба Нацсовета по телевидению и радиовещанию, об этом свидетельствуют результаты мониторинга освещения общенациональными информационными телеканалами тем АТО и оккупации Крыма, проведенного в августе-сентябре. Мониторинг охватывал 10 каналов – «Громадське», «Еспресо», «ПравдаТУТ», «Прямой», NewsNetwork, NewsOne, ZIK, «5 канал», «24 канал» и «112 Украина». Объем мониторинга каждого из них составлял одну неделю (168 часов).
Согласно исследованию, минимальная доля наблюдается на каналах NewsNetwork и «ПравдаТУТ» и составляла менее 1%.
Как уточнил глава Нацсовета Юрий Артеменко, большинство информации о ситуации в зоне АТО подается в новостях, однако представлена она довольно схематично и однообразно (статистика потерь, обстрелов, короткий репортаж с места событий, а также небольшие интервью с военными и местными жителями).
По данным мониторинга, общий объем контента, раскрывающего тему оккупации Крыма, в эфире телеканалов составил почти 36,5 часов (в среднем, 2% эфира). Так, «Громадське», ZIK, «Прямой», NewsOne, «5 канал» и «24 канал» посвятили этой теме более 1% своего недельного эфира.
По мнению члена Нацсовета Сергея Костинского, такие показатели освещения тем АТО и оккупации Крыма не являются достаточными. "Сегодня это вопрос ответственности, вопрос того, что общество должно знать, должно быть информировано о том, что действительно происходит с оккупированными, неподконтрольными территориями, какая там ситуация. Эти темы должны быть топовыми", – сказал он.
Артеменко, в свою очередь, добавил, что от того, как телеканалы освещают ситуацию в зоне АТО и Крыму, зависит готовность общества отстаивать свою свободу. "Мы не говорим о том, что независимые телеканалы что-то должны государству. Мы говорим о том, что телеканалы должны быть ответственными перед обществом, перед воинами АТО, политзаключенными и пленными, перед всеми гражданами Украины, которые оказались под оккупацией", – пояснил глава регулятора.
Следующим шагом, по его словам, станет мониторинг телеканалов общего просмотра, таких как «UA:Перший», ICTV, «Украина», «Интер», «1+1», НТН. Его результаты будут обнародованы в декабре.
"Со следующего года мониторинг информационно-развлекательных и информационных телеканалов относительно освещения тем АТО и оккупации Крыма будет проводиться регулярно. Мы увидим ситуацию в динамике. И общество, по нашему мнению, сможет делать свои выводы о том, кто более, а кто менее ответственно относится к освещению ситуации на Востоке и Юге", – добавил Артеменко.
Фото: nrada.gov.ua