Тему АТО больше всего освещает «Прямой», тему Крыма – «Громадське»: Нацсовет

По мнению члена Нацсовета Сергея Костинского, такие показатели освещения тем АТО и оккупации Крыма не являются достаточными. "Сегодня это вопрос ответственности, вопрос того, что общество должно знать, должно быть информировано о том, что действительно происходит с оккупированными, неподконтрольными территориями, какая там ситуация. Эти темы должны быть топовыми", – сказал он.

Артеменко, в свою очередь, добавил, что от того, как телеканалы освещают ситуацию в зоне АТО и Крыму, зависит готовность общества отстаивать свою свободу. "Мы не говорим о том, что независимые телеканалы что-то должны государству. Мы говорим о том, что телеканалы должны быть ответственными перед обществом, перед воинами АТО, политзаключенными и пленными, перед всеми гражданами Украины, которые оказались под оккупацией", – пояснил глава регулятора.

Следующим шагом, по его словам, станет мониторинг телеканалов общего просмотра, таких как «UA:Перший», ICTV, «Украина», «Интер», «1+1», НТН. Его результаты будут обнародованы в декабре.

"Со следующего года мониторинг информационно-развлекательных и информационных телеканалов относительно освещения тем АТО и оккупации Крыма будет проводиться регулярно. Мы увидим ситуацию в динамике. И общество, по нашему мнению, сможет делать свои выводы о том, кто более, а кто менее ответственно относится к освещению ситуации на Востоке и Юге", – добавил Артеменко.

Фото: nrada.gov.ua