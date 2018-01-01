Все, что нужно знать о телевидении в «ДНР»

В так называемой Новороссии на сегодняшний день есть три крупных действующих телеканала. Территория покрытия не очень большая – всего две области, и зачастую освещаемые события перекликаются между собой. Что представляет из себя телевидение Новороссии? Какие передачи смотрят оказавшиеся в изоляции граждане Украины? Насколько явно выражена пропаганда, какие оттенки имеют аналитические и развлекательные передачи «ДНР» и о чем вообще разговаривают люди в студиях телевидения оккупированной территории?