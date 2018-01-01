Все, что нужно знать о телевидении в «ДНР»

В так называемой Новороссии на сегодняшний день есть три крупных действующих телеканала. Территория покрытия не очень большая – всего две области, и зачастую освещаемые события перекликаются между собой. Что представляет из себя телевидение Новороссии? Какие передачи смотрят оказавшиеся в изоляции граждане Украины? Насколько явно выражена пропаганда, какие оттенки имеют аналитические и развлекательные передачи «ДНР» и о чем вообще разговаривают люди в студиях телевидения оккупированной территории?
«Первый республиканский» канал
27 апреля сепаратисты захватили Донецкую областную государственную телерадиокомпанию (ДОГТРК), объявив о создании собственного телеканала. За основу был взят «27 канал», переименованный в «Первый Республиканский».
Передача «Открытая студия» – это ток-шоу, в котором принимают участие мало-мальски известные деятели культуры и местные политики.
История о том, как ребенка используют в качестве сентиментального рупора пропаганды:
«Реплику» нельзя назвать полноценной программой – это, скорее, рубрика глубокомысленных высказываний одного человека, журналиста Игоря Фарамазяна, на самые разные темы. Выпуск может занимать от одной до десяти минут и состоит из странного потока речи о событиях в Украине, ничем не подтвержденных и никак не обоснованных, кроме собственных фантазий.
Безвиз глазами Игоря Фарамазяна
«Точка зрения»
Также Игорь Фарамазян демонстрирует свои качества интервьюера в аналитической передаче «Точка зрения», которая посвящена различным темам, начиная от мировых событий и заканчивая современной культурой Донбасса и, конечно же, событиям в Украине.
Военкор Геннадий Дубовой, известный своей дружбой с мертвым террористом Мотороллой и батальйоном «Спарта», рассказывает об информационной войне и концептуальности мышления бойцов «ДНР».
«Народный контроль»
«Народный контроль» – это организация активистов, контролирующая работу магазинов и публичных заведений. Передача чем-то напоминает рейды госпожи Ольги Фреймут, только не по ресторанам и кафе, а вообще везде, в пределах дозволенного границами.
Кладбище домашних насекомых в кондитерском магазине
«Министерство»
Аналитическая передача, посвященная различным аспектам внешнеполитической и внутренней жизни «ДНР». Интервью с приглашенными гостями, как ни странно, приближается к адекватности.
Депутат «Народного совета «ДНР» Мирослав Руденко делится последними новостями о Минских соглашениях.
«Республиканский канал» в целом является полноценным телевизионным каналом. В сетке вещания есть новости, передачи для детей, передачи об образовании и правах граждан «ДНР», просветительские программы и даже туристический видеогид. Есть четкий рубрикатор и тайминг выхода передач.
Канал полностью охватывает и освещает события, происходящие в непризнанном государстве, и убеждает, что жизнь там бурлит, а «ДНР» – это не законсервированный и погрузившийся в анархию и темные времена кусок территории.
Канал старается беспристрастно подавать информацию, без оскорблений вроде «укропов» и «нацистов», но едкие подколки иногда проскакивают в речи журналистов. В целом же разница между «Первым Республиканским» и «Первым» российским фактически отсутствует – та же подача, те же интонации дикторов, да и логотип похож.
«Республиканский канал» не обозревает геополитику и мировые события. Он полностью сконцентрирован на жизни внутри оккупированных территорий, словно пытаясь не замечать, что происходит за пределами двух бывших областей Украины, а значит, об этом не знают и жители, которые пребывают во власти машины по пропаганде процветания, вставания с колен и других семейных мифов большой страны на севере.
Народный телеканал «Новороссия-ТВ»
Одиннадцатого сентября телеканалу «Новороссия-ТВ» исполнится три года. Корреспондентов и ведущих набирали по кастингу, главным критерием которого был энтузиазм, а не опыт работы. Канал работает на частотах запрещенного в республике телеканала «1+1». Довольно часто в видеоконтенте «Новороссии-ТВ» можно увидеть фрагменты роликов с логотипами других каналов, скачанных с Youtube и вмонтированных в передачи.
Программная сетка состоит из огромного количества передач. Некоторые проекты уже закрыты, у других нет четко регламентированной даты выхода. В основном канал освещает прекрасную социальную жизнь в «ДНР/ЛНР» и ужасное, нищее, агонизирующее состояние Украины. Также есть множество образовательных передач, направленных на воспитание любви к России как к русской земле (т. е. к Российской империи и СССР). Названия телепроектов канала говорят сами за себя:
– «Вежливая Зеленая студия»;
– «Хроники русской весны»;
– «Русские идут»;
– «Доблесть, Надежность, Решительность» («ДНР»);
– «Камуфляж»;
– «Сделано в Новороссии» и так далее.
Именно этот канал играет роль злого брата, в промышленных масштабах поставляя неадекватные сюжеты и программы зрителю. При этом канал не брезгует явными подтасовками информации и манипуляциями, делая это настолько бездарно, что вообще удивительно, как в это можно поверить.
«Военные преступления Украины»
Душераздирающие репортажи о погибших и потерявших родственников во время войны на Донбассе. Территория постправды и отличный инструмент для воспитания ненависти ко всему украинскому среди самых доверчивых. Ничего из сюжетов доказать нельзя, каждая программа – это монтаж для возбуждения эмоций, с костями, черепами, трупами, кадрами военной хроники и свидетельствами непонятных людей.
Мирное население пропадало без вести
«Глас народа»
В передаче «Глас народа» можно узнать мнения обычных жителей «ДНР» о самых разных вещах – атеизме, проведении Нового года и о том, как побороть осеннюю хандру. Наивность программы иногда вводит в ступор: «Здоровый образ жизни очень популярен. Как вы к нему относитесь?»
«Никакой украинской журналистики как самостоятельной тенденции не существовало никода» – глас независимых и самостоятельных журналистов «ДНР» об украинских коллегах
«Путь правды»
Небольшие интервью с различными людьми, начиная от министров и председателей различных комитетов непризнанной республики и заканчивая приехавшими из России звездами спорта, кино, музыки. Программа заявлена как аналитическая, но в чем заключается аналитика – непонятно, поскольку все вопросы и ответы сводятся к прославлению «ДНР».
Певица Чичерина, актер Сергей Маховиков и спортсменка Марьяна Наумова делятся впечатлениями о Донецке. Харизма ведущего зашкаливает.
«Хроники пикирующего трызубца»
«Хроники пикирующего трызубца» – полуюмористическое шоу о событиях в социальной жизни Украины, состоящее из глумления, самолюбования и шуток вроде «АТОшник получил свой маленький Иловайск в центре Днепропетровска», «упоротая часть населения Украины» и так далее. Отличительная черта – это субтитры к роликам украинских каналов, которые обозревает ведущий.
Осторожно, во время просмотра можно ощутить боль чуть ниже спины!
«Человеческие истории»
Передача «Человеческие истории» – это, как ни странно, истории героев Новороссии. Снайперы, священники-стрелки, радиосвязисты и все остальные личности, причастные к войне с той стороны баррикад.
Человеческая история Павла Губарева. Все, о чем боялись спросить.
«Патриотическая позиция»
Аналитические ток-шоу тоже присутствуют на канале. Казалось бы, о чем можно говорить при отсутствии оппозиции в республике? Все верно – о том, когда загнется Украина и расцветет «ДНР». Вопросы вызывает не только странная аналитика, но и то, как ведется программа.
Программа аналитическая «Патриотическая позиция»
«НеФормат»
Культура на канале представлена программой «НеФормат» и ее ведущим по имени Джамаль Подорожник. Интервью с приезжающими звездами России почти всегда строятся по одной матрице – это словесный развод на комплименты Новороссии.
Вадим Самойлов из группы «Агата Кристи», не сказавший ни одного нового слова, все одно и то же.
«От кольчуги до брони»
Есть также и захватывающие исторические передачи, которые в качестве источников (или иллюстраций, до конца неясно) используют российские и советские фильмы.
Очень неуверенный рассказ о Ледовом побоище
«История одного полотна»
В этой программе уже известный вам Джамаль Подорожник рассказывает о различных известных картинах мировых художников.
Капля культуры в море пропаганды
Детские программы на канале отсутствуют, как и передачи, освещающие мировые события. Телеканал создан для агрессивной пропаганды, усиления антиукраинских настроений и поддержания уверенности в том, что расцвет республики не за горами. Ведущие – непрофессиональные люди, пытающиеся создать образ процветающей миниатюрной страны, которую не даст в обиду большой северный брат.
«Оплот ТВ»
«Оплот ТВ» заменил украинский канал «Первый муниципальный» в 2014 году, как и два предыдущие. При просмотре передач возникает острое чувство дежавю, ведь гостей телеэфиров мы уже неоднократно видели на предыдущих двух каналах. Но что представляет из себя его контент?
«Без галстуков»
Программа «Без галстуков» – очередное ток-шоу с теми же гостями, что и всегда: местечковыми депутатами, представителями культуры и заезжими артистами.
Захар Прилепин становится гражданином «ДНР», а у ведущего пропадает дар речи
«В правовом поле»
Дискуссионный клуб о правах граждан «ДНР», который периодически реагирует на громкие события реальности и прошлого. Дискуссии обычно сводятся к высказыванию единогласного мнения о предмете обсуждения.
Как же было хорошо при СССР, как же было плохо при независимости
«Кстати»
Программа Hard Talk Натальи Влащенко, только без Натальи Влащенко и, соответственно, без talk. Похоже, не правда ли?
Министр культуры «ДНР» Михаил Желтяков – о воскрешении героев Великой Отечественной войны
«Мне интересно»
Единственная на все три канала лайфстайл-программа. Ведущие – девушка и девочка – посещают театры, дома культуры, рестораны, детские кружки, трамвайные депо и другие культурные места, где берут интервью у разных людей.
Молился ли ты на ночь, Ромео?
«Зарисовки»
Это не передача, а именно зарисовка – демонстрация спокойной жизни в «ДНР». Спокойная музыка и статичные кадры погружают в умиротворение и наслаждение городскими видами Донецка.
Канал, судя по всему, переживает не самые лучшие времена – множество программ закрыто, остались только ток-шоу и новостные передачи.
Что же происходит с телевидением «ДНР»?
Телевидение «ДНР» – это тусовка одних и тех же людей, которые кочуют с канала на канал, обсуждая одни и те же темы: как обустроить республику и когда загнется Украина? Телевидение зациклено исключительно на внутренних событиях и сводках из стана «врага» – Украины. Прямая пропаганда своего особого, исключительного пути отсутствует, но очень хорошо ощущается, что делает «ДНР» еще больше похожей на Северную Корею с первым народным руководителем – Александром Захарченко.
По тому, что освещается на телеканалах, складывается впечатление, что самопровозглашенное государство нашло собственный путь развития – назад в прошлое, в СССР, к стахановскому движению, культу победы и железному занавесу. «ДНР» отгораживается от окружающего мира, полностью его игнорируя. Концентрация внимания на себе и своих идеалах часто приводит к пугающе абсурдным вещам вроде появления Ангела Донбасса, что воспринимается формирующимся в «ДНР» обществом как героизм и норма.
Вполне возможно, что это такая специальная тактика – молчать о заграничном, ведь в «ДНР» работают российские каналы. Зачем отбирать хлеб у более искушенных российских пропагандистов-западоненавистников?
Телевидение «ДНР» изо всех сил старается сформировать образ преуспевающего государства, что очень часто выглядит нелепо, потому что с учетом прошлых и настоящих событий картинка государства получается слишком идеальной. И только наивный человек, безмерно скучающий по СССР и боящийся интегрироваться в современность, этого не поймет.