Телеведущий и киновед Владимир Войтенко в больнице после ДТП

В пятницу, 24 ноября, ведущего программы «Аргумент-Кино» телеканала «1+1», киноведа и кинокритика Владимира Войтенко сбил автомобиль.

Как сообщается на сайте канала, в результате аварии он получил черепно-мозговую травму, в больнице ему сделали операцию.

"Следующие несколько дней будут самыми важными в его жизни. Врачи утверждают, что будут делать все возможное, чтобы вернуть Владимира к здоровой жизни. Водитель авто, которого сбило Владимира, тоже способствует выздоровлению ведущего. Расходы на лечение ежедневно составляют несколько тысяч гривен. Денежную помощь ведущему можно отправить на карту его дочери. Номер карты – 5351 2801 0096 1012 (Укрсиббанк)", – говорят на канале.

О произошедшем также написал экс-глава Союза кинематографистов, киновед и -критик Сергей Трымбач: