«Телетриумф» теперь будет проходить весной и с большим числом номинаций

Экспертный совет Украинской телевизионной академии инициировал реорганизацию национального телеконкурса «Телетриумф». Также изменен регламент оценки работ, представляемых на соискание премии.
Кроме того, Индустриальный телевизионный комитет (ИТК) и Украинский телевизионная академия приняли решение о переносе конкурса и торжественной церемонии «Телетриумфа» с декабря на начало весны. "Проведение конкурса весной позволит привлекать к участию и оценивать проекты, которые были в эфире телевизионных каналов в период с 1 сентября 2016-го по 31 декабря 2017 года. И в дальнейшем ежегодно – за период с 01 января по 31 декабря", – пояснил директор ИТК Игорь Коваль.
С учетом развития телеиндустрии, появлением большого количества тематических и нишевых каналов, новейших жанров, развития медиа в digital-среде экспертный совет также предлагает расширить перечень номинаций.
"Сейчас над изменениями регламента конкурса работает рабочая группа Экспертного совета. Голосование будет проходить в профессиональных гильдиях, которые войдут в состав Украинской телевизионной академии. Основными принципами оценки работ остаются открытость, честность и индивидуальность голосования", – отметила глава Экспертного совета академии Ольга Захарова.
Подробная информация будет обнародована 21 сентября.
Напомним, премия «Телетриумфа» была основана 14 декабря 2000 года. Ее целью является стимулирование развития отечественной телеиндустрии, демонстрация и признание важных достижений в сфере ТВ и, как итог, построение высоких стандартов телевещания в стране.
Фото: Максим Лисовой
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