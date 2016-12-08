ТЕЛЕКРИТИКА

«Телетриумф» теперь будет проходить весной и с большим числом номинаций

Общество

Экспертный совет Украинской телевизионной академии инициировал реорганизацию национального телеконкурса «Телетриумф». Также изменен регламент оценки работ, представляемых на соискание премии.

Кроме того, Индустриальный телевизионный комитет (ИТК) и Украинский телевизионная академия приняли решение о переносе конкурса и торжественной церемонии «Телетриумфа» с декабря на начало весны. "Проведение конкурса весной позволит привлекать к участию и оценивать проекты, которые были в эфире телевизионных каналов в период с 1 сентября 2016-го по 31 декабря 2017 года. И в дальнейшем ежегодно – за период с 01 января по 31 декабря", – пояснил директор ИТК Игорь Коваль.

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С учетом развития телеиндустрии, появлением большого количества тематических и нишевых каналов, новейших жанров, развития медиа в digital-среде экспертный совет также предлагает расширить перечень номинаций.

"Сейчас над изменениями регламента конкурса работает рабочая группа Экспертного совета. Голосование будет проходить в профессиональных гильдиях, которые войдут в состав Украинской телевизионной академии. Основными принципами оценки работ остаются открытость, честность и индивидуальность голосования", – отметила глава Экспертного совета академии Ольга Захарова.

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Подробная информация будет обнародована 21 сентября.

Напомним, премия «Телетриумфа» была основана 14 декабря 2000 года. Ее целью является стимулирование развития отечественной телеиндустрии, демонстрация и признание важных достижений в сфере ТВ и, как итог, построение высоких стандартов телевещания в стране.

Фото: Максим Лисовой

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