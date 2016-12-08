«Телетриумф» теперь будет проходить весной и с большим числом номинаций

Экспертный совет Украинской телевизионной академии инициировал реорганизацию национального телеконкурса «Телетриумф». Также изменен регламент оценки работ, представляемых на соискание премии.

Кроме того, Индустриальный телевизионный комитет (ИТК) и Украинский телевизионная академия приняли решение о переносе конкурса и торжественной церемонии «Телетриумфа» с декабря на начало весны. "Проведение конкурса весной позволит привлекать к участию и оценивать проекты, которые были в эфире телевизионных каналов в период с 1 сентября 2016-го по 31 декабря 2017 года. И в дальнейшем ежегодно – за период с 01 января по 31 декабря", – пояснил директор ИТК Игорь Коваль.