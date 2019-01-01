Телеканал «Украина» покажет премьеру документального фильма «Зомби-2. Промывка мозгов»

Об этом сообщает пресс-служба канала «Украина».

Над его созданием работала творческая группа документалистов – Илларион Павлюк, Владимир Рыбась и Олег Рогожа. «Зомби-2. Промывка мозгов» создан компанией IVORY films по заказу телеканала «Украина».

Проект «Зомби-2. Промывка мозгов» продемонстрирует, какие основные манипуляционные приемы могут привести к подсознательному выполнению действий, выходящих за нормы морали, как работают технологии агрессивного убеждения и как противодействовать им.

«Зритель увидит, до какого уровня жестокости может дойти человек под манипуляционным воздействием и давлением авторитетного лица. В основе продолжения исследовательского проекта лежит повторение одного из самых скандальных и жестоких экспериментов в истории социальной психологии – исследования Стэнли Милгрэма. 55 лет назад ученый решил выяснить, какие аморальные действия способен совершить человек, когда это относится к его обязанностям и является приказом авторитета. Авторы фильма решились повторить эксперимент в современных условиях и проверить, изменилось ли поведение человека через пять десятилетий при применении к нему таких манипуляций. Однако результаты исследования действительно шокировали, в чем зритель сможет убедиться сам», – говорится в сообщении телеканала.

«Мы не ставили перед собой задачу провести социологическое исследование, мы хотели узнать, что именно движет людьми, а также вывести формулу, мощное оружие, которое позволит человеку противостоять этим манипуляциям. И у нас это получилось. Уверен, что все, кто прошел эксперимент, получили очень мощное знание против манипуляций», – комментирует автор и ведущий проекта Иларион Павлюк.

«Мы понимаем, что документальные фильмы – это очень ответственный жанр. Фактически, это – прямая речь канала. Сейчас самое время давать людям уверенность, возможность разобраться в событиях, явлениях и опереться на свои знания. Для канала «Украина» все это – основные собственные месседжи и часть бренда. Поэтому мы решили продолжать искать рецепты противоядия от лжи и манипуляций», – рассказала креативный продюсер телеканала «Украина» и директор продакшен-компании «Теле Про» Елена Канишевская.

Первая часть документального цикла «Обыкновенные зомби. Как работает ложь» вышла в эфир в феврале 2015-го. Тогда фильм показал механизмы зомбирования: как абсолютно адекватный человек при воздействии на его сознание может сказать на черный шар, что он белый, и какие средства зомбирования и влияния на мышление используют современные средства массовой информации.

Фото – канал «Украина»