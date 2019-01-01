Телеканал «1+1» запускает второй сезон проекта «Громада на мільйон»

Об этом сообщает пресс-служба «1+1».

Как рассказала руководитель жанрового направления «1+1 Продакшн» и креативный продюсер проекта Алла Стащенко, в этом сезоне будет изменен формат программы. Теперь участниками реалити станут не общины, а отдельные украинцы или граждане других стран, которые своими идеями пытаются изменить жизнь своего поселка или города. Второй сезон проекта выйдет под названием «Громада на мільйон. Спеціалісти».

«Программа "Громада на мільйон. Спеціалісти" – это продолжение совместного телепроекта программы USAID DOBRE и телеканала "1+1". По сравнению с первым сезоном мы изменили концепцию программы, ведь хотим рассказать о еще большем количестве людей из маленьких городков и сел, которые ежедневно прилагают максимум усилий, чтобы помочь измениться нашей стране. Погрузившись в эту тему во время работы над первым сезоном, мы увидели, сколько у нас в объединенных общинах есть крутых профессионалов и интересных местных практик, о которых стоит рассказать. На кастинге стремимся найти инновационные идеи и мечты людей, для реализации которых не хватает только знаний. Поэтому мы отправим их на обмен опытом в другие общины Украины, а некоторых – за границу. Там участники смогут посмотреть на уже реализованные проекты и узнать, чего им не хватает для успешной реализации проекта в своем городе. В свою очередь специалист из другой страны или города также приедет в новую общину, чтобы помочь ей измениться», – цитирует канал Аллу Стащенко.

Все желающие принять участие в проекте и инициировать изменения в собственной общине могут заполнить заявку по ссылке.

Производством проекта занимается «1+1 Продакшн» при поддержке Агентства США по международному развитию и по инициативе и по заказу партнера программы «Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность» (DOBRE) Украинского кризисного медиацентра.