Телеэтика: рамки журналистского расследования

Каждое громкое журналистское расследование в Украине всегда сопровождается скандалами и спорами. Обязательно найдутся люди, которые в первую очередь будут обсуждать этичность самого расследования. Ведь журналистам часто приходится основательно покопаться в чужом белье.
В марте 2013 года Европейский суд по правам человека закончил слушания по делу «"Новая газета" и Бородянский против Российской Федерации». Суть конфликта была в том, что «Новая газета» опубликовала материал «Кредиты выдали под лица», в котором обвинила «Сбербанк России» в нарушениях выдачи крупных невозвращенных кредитов. В тексте статьи было и описание вероятных схем мошенничества, и фамилии возможных ответственных за это. Куйбышевский районный суд г. Омска признал эти сведения диффамационными и клеветническими и присудил компенсировать моральный ущерб чиновнику, которого журналисты упомянули в расследовании. Журналисты подали иск в ЕСПЧ.
Ключевой момент, который нужно было рассмотреть судьям ЕСПЧ, касался разграничения фактов и оценочных суждений журналиста. Насколько далеко журналист может зайти в предположениях и оценках?
Европейский суд в своем решении по этому делу сформулировал три вида минимальной фактической основы, которая позволяет назвать высказывание оценочным суждением:
1. Общеизвестные факты
2. Первичная проверка
3. Независимое исследование.
ЕСПЧ подчеркнул, что, с одной стороны, у прессы есть возможность прибегать к некоторой степени преувеличения, провокации и несдержанности высказываний. Но, с другой стороны, несмотря на то, что оценочное суждение, в отличие от факта, не подлежит проверке и доказыванию, у него все равно должна быть хоть одна минимальная фактическая основа. У журналистов «Новой газеты» в отношении этого конкретного чиновника фактической основы не было, не предоставили они ее и Европейскому суду.
Поэтому ЕСПЧ признал приговор российского суда соразмерным нарушению стандартов со стороны журналистов. Если же в журналистском расследовании была бы проведена хотя бы первичная проверка тех выводов, которые были озвучены публично, то такое расследование ст. 10 Европейской конвенции защищает целиком и полностью.
«Наші гроші» в случае с расследованием деятельности Семочко допускали оценочные суждения, но, как нам кажется, вполне подкрепляли их результатами первичных проверок и полноценных исследований.
Еще одним моментом расследования «Разведкой по почкам», который вызвал споры, был факт вторжения в частную жизнь Сергея Семочко. Перемещения, слежка, место проживания, семья. Какие границы подобного вторжения очерчивает ЕСПЧ?
Ответ на этот вопрос содержится в решении ЕСПЧ по резонансному делу «Мосли против Соединенного Королевства». Газета News of the World опубликовала фотографии и видеозаписи (в тексте материала содержалась ссылка), затрагивающие частную жизнь руководителя «Формулы-1» Макса Мосли. Дело в том, что он приходится сыном бывшему лидеру «Британского союза фашистов» сэру Освальду Мосли. На опубликованных кадрах была изображена оргия, в которой участвовал Мосли. Журналисты также утверждали, что часть участников оргии были одеты в нацистскую форму и робы заключенных концлагерей. Мосли не отрицал участия в оргии, но утверждал, что никаких сексуальных ролевых игр на нацистскую тематику там не было. В конце концов стороны встретились в ЕСПЧ.
Опуская подробности этого чрезвычайно интересного дела, о которым мы еще как-нибудь расскажем в деталях, остановимся на том, как ЕСПЧ решил ключевую дилемму этого иска. В конфликт вступили две статьи Европейской конвенции – ст. 10 (свобода выражения мнения) и ст. 8 (право на уважение частной и семейной жизни). ЕСПЧ рассудил, что, к сожалению, для определенного сегмента прессы подробности личной жизни стали предметом чрезвычайно выгодной купли-продажи и часто не имеют никакой ценности, кроме развлекательной. Но такие материалы все равно подпадают под защиту ст. 10 Конвенции в том случае, если содержат сведения, представляющие общественный интерес. К таким сведениям суд отнес опубликованные для:
1. Установления или разоблачения преступления или серьезного проступка
2. Охраны общественного здоровья и безопасности
3. Предотвращения случаев введения публики в заблуждение действиями или утверждениями частных лиц или организаций.
Кроме того, суд отметил, что этот список может быть расширен, каждый случай нужно рассматривать отдельно. Таким образом, если целью журналистского расследования является разоблачение преступления и беспокойство за общественную безопасность, его защищает все та же ст. 10 Конвенции.
И напоследок – небольшое уточнение о пределах допустимой критики. В апреле 2014 года ЕСПЧ рассмотрел дело «Компания "Младина Д. Д. Любляна" против Словении». Журнал «Младина» опубликовал статью с резкой критикой одного из депутатов словенского парламента. Местный суд постановил, что в статье содержались оскорбления, клевета и высказывания, не отвечавшие цели распространения информации в обществе. Журналисты подали иск в ЕСПЧ.
ЕСПЧ рассудил, что в данном случае словенские суды нарушили ст. 10 Конвенции, так как высказывания были сделаны в процессе политических дебатов по вопросу, представляющему публичный интерес. Известная также точка зрения суда о том, что политики должны проявлять большую терпимость к публичной критике, чем частные лица.
Этот принцип касается не только политиков, но и любых других должностных лиц, органов государственной власти и местного самоуправления, действия которых влияют на жизнь граждан.
Таким образом, можно констатировать, что «Наші гроші» в своем расследовании не перешли границ журналистской деятельности, из которых исходит ЕСПЧ при принятии решений. Вторжение в частную жизнь не носило интимного характера и вписывалось в рамки расследования преступной деятельности. Все оценочные суждения и допущения были сделаны по итогам проверок и исследования фактов. Да и самому Семочко как госслужащему стоит относиться лояльнее к самому факту расследования. Европейский суд, в случае чего, с высокой долей вероятности будет на стороне журналистов. От украинских судов этот факт, конечно, защиты не дает, но это уже совсем другая история.
Для коллажа были использованы фотографии gettyimages и кадры: 334369 © Credit: Brian Bahr /Allsport https://www.youtube.com/watch?v=bq2JbwLReW4