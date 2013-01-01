Телеэтика: рамки журналистского расследования

В марте 2013 года Европейский суд по правам человека закончил слушания по делу «"Новая газета" и Бородянский против Российской Федерации». Суть конфликта была в том, что «Новая газета» опубликовала материал «Кредиты выдали под лица», в котором обвинила «Сбербанк России» в нарушениях выдачи крупных невозвращенных кредитов. В тексте статьи было и описание вероятных схем мошенничества, и фамилии возможных ответственных за это. Куйбышевский районный суд г. Омска признал эти сведения диффамационными и клеветническими и присудил компенсировать моральный ущерб чиновнику, которого журналисты упомянули в расследовании. Журналисты подали иск в ЕСПЧ.

Ключевой момент, который нужно было рассмотреть судьям ЕСПЧ, касался разграничения фактов и оценочных суждений журналиста. Насколько далеко журналист может зайти в предположениях и оценках?

Европейский суд в своем решении по этому делу сформулировал три вида минимальной фактической основы, которая позволяет назвать высказывание оценочным суждением:

1. Общеизвестные факты

2. Первичная проверка

3. Независимое исследование.

ЕСПЧ подчеркнул, что, с одной стороны, у прессы есть возможность прибегать к некоторой степени преувеличения, провокации и несдержанности высказываний. Но, с другой стороны, несмотря на то, что оценочное суждение, в отличие от факта, не подлежит проверке и доказыванию, у него все равно должна быть хоть одна минимальная фактическая основа. У журналистов «Новой газеты» в отношении этого конкретного чиновника фактической основы не было, не предоставили они ее и Европейскому суду.