Телеэтика: немного о свободе выражения взглядов

Сегодня в рамках рубрики «Телеэтика» мы поговорим о свободе самовыражения, которую нам гарантирует ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В качестве примера рассмотрим решение Европейского суда по правам человека по легендарному делу «Лингенс против Австрии».
Всего тридцать лет назад закончилась Вторая мировая война, многие европейцы еще помнили ее ужасы и среди них было немало фронтовиков. В том числе и служивших в немецкой армии. И вот в 1975 году журналист по фамилии Лингенс опубликовал в венском журнале Profil, где работал редактором, два материала, в которых жестко «проехался» по федеральному канцлеру Австрии Бруно Крайскому.
Журналист обвинил Крайского в том, что он слишком снисходительно относится к председателю Либеральной партии Австрии Фридриху Петеру, который в молодости успел послужить не где-нибудь, а в войсках СС. Вплоть до того, что когда вопрос службы Петера в эфире австрийского телеканала поднял известный специалист по розыску нацистских преступников Симон Визенталь, Крайский обрушился на него с критикой.
В своих публикациях Лингенс использовал в качестве характеристики позиции Крайского такие выражения, как «низкопробный оппортунизм», «аморальный» и «недостойный». И фактически обвинил федерального канцлера в симпатиях к нацистам.
Само собой, Крайскому это не понравилось. Он подал на журналиста в суд за клевету и диффамацию. Окружной суд Вены признал Лингенса виновным и присудил ему штраф в размере 20 тыс. шиллингов. Журналист подал апелляцию, но там штраф лишь уменьшили до 15 тыс. Тогда Лингенс обратился в ЕСПЧ.
Решение ЕСПЧ было однозначным. Сначала суд признал наложение штрафа на Лингенса вмешательством в право на свободу выражения мнения. А затем уточнил, что такое вмешательство не было необходимым в демократическом обществе. Соответственно, согласно ст. 50 Конвенции, ЕСПЧ обязал Австрию вернуть журналисту уплаченный штраф, возместить расходы на ведение дел в австрийских судебных инстанциях, расходы, связанные с производством по Европейской комиссии по правам человека и в Страсбургском суде, а также упущенную выгоду, которую он мог получить.
Свою позицию суд конкретизировал следующим образом:
«Хотя пресса и не должна преступать границы, установленные в том числе для "защиты репутации других лиц", тем не менее, на нее возложена миссия по распространению информации и идей по политическим вопросам, а также по другим проблемам, представляющим общественный интерес. Если на прессе лежит задача распространять такую информацию и идеи, то общественность, со своей стороны, имеет право получать их» (п. 41).
Еще одним важным тезисом, которым ЕСПЧ руководствовался при вынесении решения, стало то, что политики, исходя из специфики их публичной деятельности, должны иметь повышенную толерантность к критике в свой адрес. А пресса, в таком случае, имеет более широкое поле для критики политических деятелей.
«Соответственно, пределы допустимой критики в отношении политического деятеля как такового шире, чем в отношении частного лица. В отличие от последнего первый неизбежно и сознательно выставляет каждое свое слово и дело под пристальный контроль со стороны журналистов и широкой общественности и, следовательно, должен проявлять большую степень терпимости. Нет сомнений, что п. 2 ст. 10 позволяет защищать репутацию всех лиц, т. е. распространяется и на политиков, даже когда они выступают не в качестве частных лиц; но в таких случаях необходимо взвешивать потребность в подобной защите в связи с интересом общества к открытой дискуссии по политическим вопросам» (п. 42).
Конвенция в целом признает за государствами право ограничивать свободу выражения мнений своих граждан. Но только в исключительных случаях, когда того требует общественный интерес и насущная социальная потребность.
«Государствам-участникам предоставлены определенные пределы усмотрения в оценке того, существует ли подобная потребность <...> но в то же время это идет рука об руку с европейским надзором за законодательством и практикой его применения, включая решения, вынесенные независимыми судами. <...> Таким образом, Европейский суд уполномочен выносить окончательное решение по вопросу о том, насколько "ограничение" или "санкция" совместимы со свободой выражения мнения...» (п. 39).
Суд признал, что никакой насущной социальной потребности штрафовать Лингенса и ограничивать тем самым свободу выражения им своего мнения у Австрии не было. То есть санкции австрийского суда не были соразмерными преследуемой законной цели.
Еще один важный тезис, зафиксированный в решении ЕСПЧ по делу «Лингенс против Австрии» – разница между фактами и оценочными суждениями.
«Следует проводить четкое различие между фактами и оценочными суждениями. Существование фактов можно доказать, тогда как справедливость оценочных суждений не может быть доказана... В отношении оценочных суждений выполнить это требование невозможно, и оно нарушает саму свободу выражения мнений, которая является основополагающей частью права, гарантированного статьей 10 Конвенции» (п. 46).
Факты, на которых Лингенс базировал свои публикации, были бесспорными, и никто, даже сам Крайский, их не отрицал. Канцлеру не нравились именно оценочные суждения журналиста, но они не могут быть истинными или нет, так как являются просто выражением субъективного мнения человека.
Для коллажа на главной фотографии использованы: фото Gettyimages и фотография журналиста Питера Микаэля Лингенса.