Телеэтика: немного о свободе выражения взглядов

Всего тридцать лет назад закончилась Вторая мировая война, многие европейцы еще помнили ее ужасы и среди них было немало фронтовиков. В том числе и служивших в немецкой армии. И вот в 1975 году журналист по фамилии Лингенс опубликовал в венском журнале Profil, где работал редактором, два материала, в которых жестко «проехался» по федеральному канцлеру Австрии Бруно Крайскому.

Журналист обвинил Крайского в том, что он слишком снисходительно относится к председателю Либеральной партии Австрии Фридриху Петеру, который в молодости успел послужить не где-нибудь, а в войсках СС. Вплоть до того, что когда вопрос службы Петера в эфире австрийского телеканала поднял известный специалист по розыску нацистских преступников Симон Визенталь, Крайский обрушился на него с критикой.