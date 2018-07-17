Телеэтика: не молчать и не манипулировать

Роль журналистики и журналиста в обществе неоднократно менялась и дополнялась. Журналист может существовать в разных ипостасях. Во-первых, как хроникер, человек, который находится вне ситуации, просто описывая её так, как он видит и облегчая читателю доступ к информации. Хроникер не может лично участвовать в событиях, только созерцает и записывает. Во-вторых, как исследователь и аналитик, который не просто собирает информацию, но и выискивает связи между фактами и явлениями, пробует их трактовать. И, конечно, сообщает, результаты своего анализа общественности.

И, наконец, третья ипостась – это, конечно, пропагандист. Не надо бояться этого слова. Любой автор текста, который ставит перед собой цель распространить и донести до публики некие установки – уже пропагандист. Он в чем-то убеждает читателя, что-то пропагандирует. И не важно, речь о здоровом образе жизни или необходимости срочно проголосовать за кандидата.

В современном мире эти ипостаси окончательно смешались и стали неотделимы друг от друга. Каждый журналист или публицист и собирает факты, и анализирует их, и пытается убедить читателя в том, что его выводы – самые верные. То есть дает установки. Пропагандирует.