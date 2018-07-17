Телеэтика: «Лейтесь, слезы», – сказал полицейский

После того как полиция предупредила присутствующих о своих намерениях, все журналисты, кроме Пентикяйнена, покинули оцепление. И никто из покинувших в результате никак не пострадал.

«Суд также считает имеющим отношение к делу тот факт, что все другие журналисты, кроме заявителя, подчинились требованиям полиции. Даже последний из них покинул оцепленное место после того как услышал последнее предупреждение, в котором однозначно говорилось, что если оставшиеся люди не разойдутся, то они будут задержаны. Как показал последний журналист, остававшийся внутри оцепления, <…> он <…> покинул это место всего за 2-3 минуты до момента задержания заявителя. Ни в какой момент никакие меры не были приняты в отношении этих журналистов» (п. 101).

К этому же аргументу суд возвращается еще раз.

«Суд полагает, что демонстрация была предметом правомерного общественного интереса <…>. Поэтому задачей СМИ было распространять информацию об этом событии, и общественность имела право получать такого рода информацию. <…> Однако Суд отмечает, что из примерно пятидесяти журналистов, присутствовавших на месте проведения демонстрации, заявитель оказался единственным, утверждавшим, что его свобода слова была нарушена в связи с демонстрацией» (п. 107).

Соответственно, раз все остальные журналисты подчинились законным требования полиции, то эти требования были очевидны и для Пентикяйнена, и он не подчинился им, зная, что таким образом совершает правонарушение, и сознательно пошел на этот риск. Не менее важен и тот факт, что полиция не прогоняла журналистов с места событий, а просто попросила покинуть оцепление. За оцеплением все они могли продолжить свою деятельность и фиксировать действия полиции.

Кстати, этот момент также напоминает нам о важности журналистской солидарности. В том случае, если полиция действительно нарушает права журналистов, количество жалоб на ее неправомерные действия играют немалую роль.